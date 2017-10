PDeCAT: "Puigdemont dirà el mateix, que assumeix els resultats de l'1-O"

A un dia que acabi el termini que el president del govern, Mariano Rajoy, ha donat a Carles Puigdemont perquè aclareixi si ha declarat o no la independència.

El diputat del PDeCAT en el Congrés i alcalde de Tortosa (Tarragona), Ferran Bel, ha assegurat avui que la resposta del president català a Mariano Rajoy serà la mateixa que fins ara, i li dirà que "assumeix els resultats de l’1-O".

A tan sols un dia que acabi el termini que el president del govern, Mariano Rajoy, ha donat a Carles Puigdemont perquè aclareixi si ha declarat o no la independència, Bel ha recordat, en declaracions a la Cadena SER, que el president català reiterarà el seu compromís amb els resultats del referèndum del passat dia 1, "com no pot ser de cap altra manera".

El diputat català ha qualificat de sincera i valenta l’oferta de diàleg de Puigdemont, a la qual "el Govern ha respost amb la detenció dels líders de l’ANC i d’Òmnium Cultural".

D’altra banda, Bel ha afegit que part de les 700 empreses que han traslladat la seua seu social fora de Catalunya des de l’1 d’octubre ho fan per motius polítics, no econòmics.

Finalment, Ferran Bel ha rebutjat la participació del PDeCAT en la comissió per a la reforma constitucional que ha impulsat el PSOE perquè "el nostre portaveu ja li va anunciar a la senyora (Margarida) Robles que si recolzava el 155 no tenia sentit que nosaltres participéssim en una comissió d’aquestes característiques".