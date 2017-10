© Bronca al Congrés pels “presos polítics”

PROTESTA. Diputats de Podem, ERC i PDeCAT van demanar la seua llibertat amb cartells i Pastor els va reprendre

Els diputats d’Units Podem, ERC i PDeCAT es van aixecar ahir durant la sessió de control al Govern que cada dimecres se celebra al Congrés per mostrar cartells en els quals es llegia: “Llibertat presos polítics” i, més avall, “Sànchez Cuixart”, en solidaritat amb els líders d’ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, respectivament, als quals una jutge de l’Audiència Nacional va enviar a la presó dilluns passat per un presumpte delicte de sedició.Aquesta acció va tenir lloc al final d’una pregunta del portaveu d’En Comú Podem, Xavier Domènech, al ministre de Justícia, Rafael Catalá. La presidenta del Congrés, Ana Pastor (PP), va reaccionar esbroncant els diputats pels “espectacles” i els “gestos i paraules ofensives” que està observant en les últimes sessions plenàries, i els va recordar que a la seu de la sobirania nacional les “idees es defensen amb la paraula”.Així mateix, els va avisar que, mentre ella sigui la presidenta, la Cambra “no es contaminarà” amb aquests comportaments. Pastor va fer aquesta reprimenda després de cridar dos vegades a l’ordre als diputats que exhibien els cartells. Una tercera hauria suposat la seua expulsió de l’hemicicle i, per evitar-la, els diputats van abaixar els cartells al segon avís. “Aquest és el Congrés dels Diputats, som aquí en representació dels ciutadans i l’espectacle que estan donant no es correspon amb el que representem. Aquí hi ha llibertat, es pot parlar i es poden defensar les idees amb la paraula, no amb l’espectacle com estem veient últimament”, va dir la presidenta.