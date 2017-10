El Senat aprovarà les mesures del 155 d'aquí a una setmana

20/10/2017

Serà previsiblement divendres 27 d’octubre

El ple del Senat aprovarà d’aquí a una setmana, el divendres 27 d’octubre, les mesures que el Govern té previst acordar aquest dissabte per "frenar el desafiament independentista de Catalunya", i que precisen del suport de la majoria absoluta de la Cambra Alta, han assegurat avui fonts parlamentàries.



La Mesa del Senat es reunirà demà dissabte, després del Consell de Ministres extraordinari on es decidiran aquestes mesures, i acordarà que una comissió conjunta de 27 senadors procedents de les comissions General de Comunitats Autònomes i Constitucional sigui l’encarregada de tramitar la proposta del Govern abans d’elevar-la al ple per a la seua convalidació.

El president del Senat, Pío García-Escudero, serà l’encarregat de presidir aquesta comissió conjunta, han explicat les mateixes fonts parlamentàries de la Cambra Alta, i ell mateix encapçalarà la reunió en la qual la Mesa posarà demà en marxa el mecanisme de tramitació dels preceptes que el Govern vol aplicar a l’empara del 155.



El Senat podia seguir dos camins per donar curs a les peticions del Govern: A través de la Comissió General de Comunitats Autònomes o mitjançant una comissió "ad hoc" formada per senadors de les comissions afectades, de funcionament molt més àgil. Serà el segon model el que adopti demà la Mesa, on el PP compta amb la mateixa majoria absoluta que a l’hemicicle del Senat, amb quatre representants davant dos del PSOE i un del PNB.



És molt probable que la comissió conjunta es constitueixi dilluns, amb els membres que hagi proposat cada grup i seguint una proporció igual a què tenen les comissions ordinàries de la XII Legislatura, això és, dotze senadors del PP, sis del PSOE, dos d’Unidos Podemos, un d’ERC, un altre del PNB, un altre del grup nacionalista (que agrupa a PDeCAT i CC) i un altre més del Mixto.



El paper d’aquesta comissió, regulat a l’article 189 de Reglament de la Cambra, és rellevant, perquè tindrà capacitat per esmenar i modificar les mesures que el Govern faci arribar al Senat i a més haurà de donar audiència al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per si vol fer al·legacions.



La setmana vinent hi ha ple ordinari al Senat entre dimarts i dimecres, circumstància que condiciona el calendari de tramitació de les mesures del Govern i que portarà finalment el ple extraordinari per a la seua ratificació fins divendres 27, ajustant al màxim els temps. El Reglament no obliga a un termini concret per oferir les al·legacions al president autonòmic, de manera que serà la pròpia comissió "ad hoc" la que dilluns ho decideixi, seguint l’establert a l’article 189.3. Aquest precepte la faculta per requerir el president que "en el termini que es fixi remeti quants antecedents, dades i al·legacions consideri pertinents i perquè designi, si l’estima procedent, la persona que assumeixi la representació a aquests efectes". És a dir, que a més d’enviar la documentació que cregui convenient per defensar-se, Puigdemont podrà acudir al Senat a argumentar la seua postura, en persona o mitjançant la persona que ell determini.



En qualsevol cas, aquesta comissió haurà de reunir-se per segona vegada, possiblement el dijous 26, i després d’obtenir els possibles documents i testimonis, formularà una "proposta raonada sobre si procedeix o no l’aprovació sol·licitada pel Govern, amb els condicionaments o modificacions que, en el seu cas, siguin pertinents en relació amb les mesures projectades."

Aquesta serà la proposta que debati i voti el ple l’endemà, en sessió extraordinària que precisarà del suport de la majoria absoluta de la Cambra perquè pugui tirar endavant, segons estableix l’article 155 de la Constitució.