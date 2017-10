Rajoy defensa la seua obligació d'actuar a Catalunya davant situació límit

El president no ha confirmat que hagi acordat amb el PSOE una aplicació de l’article 155 de la Constitució amb l’objectiu de convocar eleccions a Catalunya

El president del Govern, Mariano Rajoy, ha assegurat avui que a Catalunya "hem arribat a una situació límit" que obliga l’Executiu a actuar i ha confessat tenir la sensació que "és el que es pretenia per part d’alguns". En roda de premsa en el marc del Consell Europeu a Brussel·les, Rajoy no ha confirmat que hagi acordat amb el PSOE una aplicació de l’article 155 de la Constitució amb l’objectiu de convocar eleccions a Catalunya, t al i com ha apuntat la secretària d’Igualtat del PSOE, Carmen Calvo . "Totes les mesures que adoptem les anunciarem demà", ha remarcat Rajoy un dia abans de la reunió del Consell de Ministres per activar l’aplicació de l’article 155 a Catalunya.