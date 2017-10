Anonymous bloqueja el web del Tribunal Constitucional en una campanya d’atacs cibernètics contra Espanya

Dins d’una campanya sota el títol 'Operation Free Catalonia

El grup de hackers Anonymous ha atacat aquest dissabte la pàgina web del Tribunal Constitucional, que a les 11.30 hores encara no havia estat restablerta, dins d’una campanya d’atacs cibernètics contra Espanya sota el títol 'Operation Free Catalonia'.

Els hackers han atacat la pàgina utilitzant un mètode conegut com ataqui de denegació de servei (DDoS), que satura el servidor en què hi ha allotjada la pàgina web de peticions d’accés, de manera que acaba per bloquejar-se.

El Departament de Seguretat Nacional (DSN) ha confirmat l’amenaça informàtica expressada en comptes de Twitter associats al grup de hackers, que fan servir els hashtags #OpCatalunya i #FreeCatalunya, i ha indicat que durant les últimes setmanes, algunes pagines estatals han rebut diferents atacs cibernètics sota aquests mateixos lemes.

"El grup hacktivista Anonymus, a través de comptes de Twitter associats, està anunciant una campanya d’atacs cibernètics massius per demà dia 21", va publicar aquest divendres en la seua pàgina web.

El mes de setembre passat, un vídeo publicat presumptament per activistes del grup qualificava de "feixista" el Govern espanyol i defensava la secessió de Catalunya com a "dret d’autodeterminació" i considera que la negativa del Govern a celebrar un referèndum de secessió constitueix una "violació dels drets civils".