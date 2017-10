Turull afirma que no està "sobre la taula" que Puigdemont convoqui eleccions

Acusa el Govern central de situar-se fora de la llei

El conseller de Presidència, Jordi Turull, ha acusat aquest diumenge al Govern central de situar-se "fora de la llei" en l’aplicació de l’article 155 de la Constitució i ha afirmat que en aquests moments "no està sobre la taula" que el president, Carles Puigdemont, convoqui eleccions.

En una entrevista en l’emissora de ràdio RAC 1, Turull ha apuntat que el ple del Parlament que Puigdemont va demanar de convocar aquesta setmana adoptarà una decisió respectuosa amb el "mandat de l’1 d’octubre" i en defensa de les institucions catalanes, davant l’anunci d’aplicació del 155.

"Catalunya serà el que decideixi el Parlament, el representant legítim dels ciutadans, no el que decideixin d’altres", ha afegit Turull, que creu que es tracta d’"un tema de dignitat institucional".

El conseller ha acusat al Govern de situar-se "fora de la llei" amb les mesures que va anunciar per aplicar el 155, però "no fora de la llei per posar urnes", com alguns poden pensar que va fer la Generalitat, sinó per "fer un cop d’Estat a institucions democràticament escollides".

"Que prenguin nota perquè això afecta als valors d’Europa", ha advertit Jordi Turull, que ha lamentat que Catalunya és avui dia "un país amb un Estat que no la vol i que cíclicament es dedica a intentar aniquilar les seues institucions d’autogovern".

Segons l’opinió del conseller, "és una provocació darrere d’una altra. No hi ha independència judicial, tots van a un", ha denunciat.