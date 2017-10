Matas afrontarà el 7 de novembre el seu sisè judici pel cas Palma Arena

S’enfronta a una petició de condemna d’1 any i 6 mesos de presó i 17 anys d’inhabilitació, i al pagament d’una responsabilitat civil de 35.000 euros

L’expresident del Govern balear Jaume Matas serà jutjat el 7 de novembre a l’Audiència de Palma per les peces 13 i 14 del cas Palma Arena, sobre la publicitat del Mundial de Ciclisme en Pista de 2007, en el seu sisè judici per aquesta macrocausa, on demanen per a ell 1 any i 6 mesos de presó.

La secció primera del tribunal provincial ha acordat l’acumulació de les dos peces separades i ha assenyalat el judici per al proper 7 de novembre, durant una vista prèvia celebrada avui, a la qual ha assistit l’expresident.

A la peça 13, per l’adjudicació de la campanya de publicitat del Mundial de Ciclisme en Pista, la Fiscalia va demanar l’arxivament per no considerar acreditat cap delicte, si bé l’Advocacia de la comunitat autònoma va formular acusació.

Quant a la peça 14, sobre un patrocini addicional de 350.000 euros concedit per l’Institut Balear de Turisme (Ibatur) a l’empresa adjudicatària d’aquella campanya de publicitat, es va obrir el febrer passat judici oral contra Matas, acusat de presumptes prevaricació i frau per la Fiscalia com per l’Advocacia de la comunitat autònoma.

S’enfronta a una petició de condemna d’1 any i 6 mesos de presó i 17 anys d’inhabilitació, i al pagament d’una responsabilitat civil de 35.000 euros.

La Fiscalia Anticorrupció creu que després del contracte per 845.000 euros per dur a terme la publicitat del Mundial de Ciclisme de 2007 i davant de la insuficiència de les quantitats percebudes, l’empresari adjudicatari (ja mort) va sol·licitar a Matas més mitjans econòmics per cobrir l’esmentat servei.

Per defugir la Llei de Contractes de l’Administració Pública, que exigia una modificació de contracte, Matas va ordenar que es transferissin a l’empresa 350.000 euros de l’Ibatur, segons recullen els escrits d’acusació.

El 16 de març de 2007, l’empresa va presentar una sol·licitud de patrocini, que li va ser concedida mitjançant un conveni firmat cinc dies després de la petició.

El del 7 de novembre serà el sisè judici al que s’enfronta Mates pel cas Palma Arena.

L’expresident ha estat condemnat en quatre d’ells i n’hi ha un de pendent de sentència, per la contractació de l’arquitecte Santiago Calatrava per dissenyar un palau de l’òpera a Palma, en el qual la Fiscalia va demanar per a ell 1 any de presó per prevaricació i tràfic d’influències.

Després del primer judici, per la contractació irregular d’un periodista que li escrivia els discursos, Matas va complir 9 mesos de condemna per tràfic d’influències. En el segon va ser condemnat a pagar una multa de 9.000 euros per suborn en la contractació de la seua esposa en un hotel, i el tercer va ser l’anomenat cas Nóos, en el qual l’expresident ha recorregut davant del Suprem la seua condemna a 3 anys i 8 mesos per prevaricació, falsedat i frau a l’Administració

L’última condemna va ser dictada el passat dia 16, quan Matas va ser sentenciat a 8 anys d’inhabilitació per a càrrec públic per prevaricar en la contractació dels arquitectes que van dissenyar i van dirigir la construcció del velòdrom Palma Arena.