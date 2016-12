El MNAC insisteix: les pintures perillen si es traslladen a Sixena

Reitera a la jutge d’Osca que és impossible reintegrar-les sense que pateixin danys

El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) va reiterar ahir que és impossible traslladar les pintures de Sixena de manera provisional sense danyar-les i va alertar que la documentació aportada pel govern d’Aragó “no compleix les condicions mínimes exigibles”. El MNAC ha presentat un escrit al jutjat número 2 d’Osca en resposta al requeriment que ordenava el trasllat de les pintures murals a l’espera de resoldre’s la sentència definitiva. En aquest escrit, el museu reafirma l’“extrema fragilitat” de les restes pictòriques arrancades al principi de la Guerra Civil i els “greus riscos” que suposaria qualsevol moviment, i també alerta sobre la “insuficient i imprecisa informació que el govern d’Aragó ha facilitat sobre l’estat real i les condicions de la sala capitular”, espai al qual es traslladaria el mural que s’exhibeix actualment al MNAC.

A més, segons el museu barceloní, “no existeix un diagnòstic preliminar ni s’informa sobre estudis climàtics previs necessaris per determinar un projecte d’intervenció i una proposta d’instal·lacions capaces de contrarestar els problemes endèmics d’humitat que pateix l’edifici”.



L’alcalde de Sixena diu que és “una vergonya” declarar ara el Museu d’interès nacional

El comunicat afegeix que “no s’han estudiat ni l’estat de les pedres ni la presència de microorganismes”, i tampoc queden clares les solucions adoptades per a les obertures de llum natural, perjudicial per a la conservació de les obres. D’altra banda, el MNAC també va sol·licitar a la jutge que autoritzi l’entrada al monestir d’especialistes del museu per realitzar els estudis necessaris in situ.

Val a recordar que els bisbes de Barbastre i d’Osca van enviar sengles cartes al de Lleida demanant-li que s’oposés al si del consorci del Museu a aquesta declaració cultural.

D’altra banda, Salillas també va qualificar de “provocació” que el museu lleidatà hagi utilitzat una de les 44 peces en litigi originàries de Sixena per promocionar el centre i utilitzar-la per felicitar el Nadal, com va publicar SEGRE divendres passat. Es tracta d’un relleu en alabastre d’un naixement, obra del mestre Gabriel Joly, datat entre els anys 1529 i 1530.

La peça s’exhibeix durant aquest Nadal en una urna de vidre al costat dels quatre fragments del retaule de Santa Anna de l’exposició permanent. “És una provocació i crec que amb això el Museu de Lleida ha perdut el nord”, va estimar l’alcalde oscenc.

Aragó acusa el Museu de Lleida de “provocar”

L’alcalde de Vilanova de Sixena, Ildefonso Salillas, va considerar ahir “una vergonya” que la Generalitat hagi declarat el Museu de Lleida d’interès nacional, perquè aquest reconeixement afecta les obres aragoneses d’art sacre que estan en litigi. Salillas va dir que “si fossin seriosos haurien d’haver exclòs els béns que estan en litigi i això qualsevol administració ho hauria fet. Això és una més, però és una vergonya que això ocorri en democràcia”.