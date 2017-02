Denuncien el mal estat de les muralles d’Isona

El Centre d’Estudis i el grup municipal Fem Poble vol que es protegeixin i converteixin en visitables || A la zona de la Torreta

El Centre d’Estudis d’Isona i Conca Dellà i el grup municipal Fem Poble- Acord Municipal van denunciar ahir a través d’un comunicat l’“estat d’abandó” que segons la seua opinió presenta la muralla romana d’Isona (segle I aC), una construcció catalogada com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). També van assegurar que no “ens consta la previsió de cap tipus d’intervenció”. També van detallar que “considerem que és una part del nostre patrimoni que no podem deixar que es perdi. És necessària l’elaboració d’un projecte per protegir i donar a conèixer aquest monument i convertir-lo en visitable amb l’adequació i la