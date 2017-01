El desembre ha estat el mes amb menys hores de sol de la història a Lleida

REDACCIÓ Actualitzada 02/01/2017 a les 09:51

Ponent acumula 26 dies de boira seguits, amb moments de sol puntuals

Les comarques de la plana de Lleida han començat l'any tal i com el van acabar: sumides en la boira. De fet, el desembre va ser el mes amb menys hores de sol a Ponent des que es tenen dades, el 1942. Segons l'Agencia Estatal de Meteorologia (AEMET) a Catalunya, els lleidatans només van poder gaudir de 34 hores de sol durant tot el mes passat.



El pla de Lleida fa 26 dies seguits que té la boira com a protagonista, un període que es va iniciar el 26 de novembre i que el sol només ha trencat en moments puntuals.



La boira afecta de forma important el trànsit, ja que els bancs de boira redueixen molt la visibilitat a les carreteres. També empitjora l’estat de salut de les persones, especialment d’aquelles que pateixen problemes respiratoris i a les articulacions.



No obstant, en general, és beneficiosa per a l’agricultura, encara que per als fruiters serien preferibles glaçades, però perjudica la ramaderia.



La previsió apunta que la boira podria aixecar-se per fi aquesta primera setmana del 2017.