Front comú de Govern i municipis contra la pobresa energètica amb un conveni per a subministradors

Puigdemont destaca l’aliança de les administracions catalanes per “protegir els col·lectius més vulnerables”

Alguns proposen comissions, nosaltres proposem solucions

Compromisos de les subministradores

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciat aquest dijous una aliança de les administracions catalanes en la lluita contra la pobresa energètica, que suposa “un pas endavant en el compromís de protecció de les persones més vulnerables del nostre país”. “Alguns proposen comissions, nosaltres proposem solucions”, ha dit el cap del Govern, i ha afegit que amb aquest front comú “volem aconseguir que en aquest país s’erradiqui el risc que els col·lectius més vulnerables es vegin privats dels serveis bàsics”.Puigdemont ha fet aquestes manifestacions en el decurs de laen relació amb la pobresa energètica i unpactat per la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona, les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, la Federació Catalana de Municipis i l’Associació de Municipis de Catalunya.Les administracions han formulat una proposta comú de conveni per oferir a aquelles subministradores de serveis bàsics que encara no han arribat a cap acord de col·laboració amb la Generalitat per fer front a la pobresa energètica. A dia d’avui, 21 distribuïdores d’aigua que abasteixen gairebé 6,5 milions de ciutadans ja n’han subscrit un.La proposta de conveni recull diferents compromisos per part de les subministradores. Per una banda, estableix que. També facilitaran als usuaris tota la informació relativa als seus drets.A més, el conveni contempla que les empreses subministradores de gas i electricitat col·laboraran amb les administracions a l’hora de fer front a les despeses derivades de la pobresa energètica. En aquest sentit, i mitjançant mesures com l’aplicació de tarifes socials, la condonació del deute acumulat o aportacions econòmiques directes,, inclosa la despesa que suposa per a les administracions la gestió d’aquestes situacions. També hauran de de promocionar el bo social i l’optimització de la potència contractada.