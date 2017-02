Nou pa amb formatge per promocionar l’Alt Urgell

Trenat de Formatge és el nom comercial del nou pa que servirà per identificar i promocionar la comarca de l’Alt Urgell i dinamitzar el Gremi de Forners. Es caracteritza per estar elaborat amb formatge Urgèlia DOP, l’únic formatge de Catalunya reconegut amb aquest distintiu europeu i que és element principal i identificatiu del territori, elaborat per la Cooperativa Cadí. Altres ingredients que aporten al producte “una aroma i un gust singulars”, segons els forners, són el formatge ratllat, la mantega Cadí DOP i la farina de malta.

El nou pa, que es va presentar ahir a la Seu, sortirà a la venda el pròxim 14 de març, coincidint amb el dia de la Constitució d’Andorra i dia en què la Seu celebra un mercat de les oportunitats. Els pans tindran forma de trena i es vendran a 1,80 euros la unitat.