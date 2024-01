Els agricultors de Lleida inverteixen uns 35 milions d'euros en la compra de tractors nous

Els agricultors de Lleida van dedicar l’any passat uns 35 milions d’euros a la compra de tractors nous. El ministeri d’Agricultura té comptabilitzada la venda de 399 unitats a la província de Lleida, mentre que calcula que la inversió mitjana dels productors en una maquinària d’aquestes característiques ascendeix a 87.000 euros.

El mes amb menys vendes de tractors va ser gener, amb només quinze unitats, mentre que al maig i al desembre es va arribar al màxim mensual del mercat, amb 57.

Les vendes de l’any passat representen un descens del 12,3% respecte al 2022, quan el camp lleidatà va comprar 455 tractors de primera mà, segons el departament que dirigeix Luis Planas. L’any passat es van arribar a vendre 62 tractors al desembre, el mes de més vendes de vehicles agrícoles nous, mentre que el mes més fluix per al mercat va ser setembre, amb una vintena.El descens en les vendes de l’any passat coincideix amb una campanya especialment difícil per al sector agrari, marcat pels efectes de la sequera. De fet, la producció de cereals i de farratges s’ha enfonsat estrepitosament a Lleida pels problemes a l’hora de poder regar pel dèficit d’aigua als pantans. Per exemple, el blat ha passat d’una producció de 216.244 tones el 2021 a les 120.643 l’any passat. En ordi s’ha quedat en 290.849 tones respecte a les 547.461 del 2022, d’acord amb la informació de la conselleria d’Acció Climàtica. En el cas de l’alfals s’ha passat d’1.019.617 a 485.163 tones i es confirma com un dels grans damnificats de les restriccions d’aigua.

En el conjunt de l’Estat, el ministeri té comptabilitzades 8.688 inscripcions de tractors nous a Espanya, amb un descens del 10%.

Les vendes totals de maquinària agrícola repunten un 7 per cent

Les vendes de tota mena de maquinària agrícola, entre les quals s’inclouen les de tractors nous, van assolir les 30.953 unitats a Espanya l’any passat. Representa una caiguda anual del 2,23 per cent, segons les dades del ministeri. A la província de Lleida, el mercat aguanta millor i el descens s’ha limitat a l’1,1 per cent, amb la comercialització de 1.321 unitats.A més dels tractors, el volum més gran correspon als 17.729 equips de maquinària remolcada o suspesa en el conjunt de l’Estat, amb un repunt del 5,07%. A les comarques lleidatanes, l’increment és superior, amb un augment del 7%. Els pagesos lleidatans han comprat l’any passat 729 unitats, davant les 981 de l’exercici anterior.