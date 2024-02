Els pagesos de Lleida faran una marxa lenta cap a Barcelona aquest dimecres

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els pagesos de Lleida traslladaran les mobilitzacions cap a Barcelona a partir de dimecres. Els agricultors que tallen l'A-2 a Ponent han decidit en assemblea que demà a les 7 del matí sortiran amb els tractors direcció a la capital catalana. A la Catalunya Central, Tarragona i Girona també han decidit fer marxes lentes amb tractor cap a Barcelona dimecres al matí.

A banda, els agricultors a Lleida, la Catalunya Central, Tarragona i Girona han acordat fer nit a la carretera, per traslladar demà al matí la reivindicació a la capital catalana. Les mobilitzacions cap a Barcelona comportaran que no hi hagi talls als punts on n'hi està havent aquest dimecres.

Pel que fa als pagesos de Ponent, que conformen el gruix majoritari del tractors mobilitzats avui, després de passar la nit a la carretera la columna baixarà cap al Bruc, on s'aturarà per reomplir els dipòsits de combustible dels tractors amb un camió cisterna que hauran desplaçat fins a aquest indret.

La previsió d'aquesta columna és que entrin a Barcelona per l'avinguda Diagonal, on els pagesos deixaran els tractors i aniran a la seu de la Comissió Europea, a la delegació del govern espanyol i finalment a la seu del Govern per reunir-se amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Els representants dels pagesos li donaran un manifest amb les seves reivindicacions i les signatures que han recollit. Esperen poder parlar amb el màxim representant polític català de les demandes que tenen.

A Tarragona també ho faran així, de tal manera que mantindran el tall de 24 hores a les vies de Montblanc que puguin assumir. Tot i això alguns dels manifestants aniran a passar la nit a casa per descansar abans de reprendre la protesta direcció Barcelona. La previsió és que els que es quedin a la carretera hi estiguin fins a les set del matí i després marxin cap a la capital catalana.