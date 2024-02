Així es mata una indústria: pagar 40 cèntims per un litre de llet que en costa 50 de produir

Imatges dels talls de carreteres dels pagesos per exigir solucions a la seua greu crisiMAGDALENA ALTISENT

Uns 80 tractors, segons l’organització, van participar ahir en la marxa lenta entre la Seu i la frontera d’Andorra. Sota el lema Sense pagesia no hi ha Pirineu, van instar la Generalitat a ocupar-se de la gestió de la fauna salvatge, van criticar els tràmits burocràtics “desmesurats” que han de realitzar i van reclamar el compliment de la llei de la Cadena Alimentària.

La protesta, que va començar a les 11 del matí, va provocar fins a quatre quilòmetres de retencions a la carretera N-145 que connecta la Seu amb el Principat. Els tractors i vehicles amb remolcs van arribar a la frontera a les 12.30 hores, on van llegir un manifest i van tallar l’entrada i sortida d’Andorra durant prop d’una hora.

El coordinador territorial d’Unió de Pagesos, Joan Guitart, va explicar que van escollir la carretera que serveix d’accés a Andorra “per la capacitat de convocatòria mediàtica” que té curta una frontera com aquesta.

Va destacar que la legislació fixa que no els poden pagar els productes per sota de costos. “Si un litre de llet ens costa 50 cèntims produir-la, no ens la poden pagar a 45”, va denunciar.

També va criticar que “exercim de secretaris de l’administració” i que els seus funcionaris “en lloc d’ajudar-nos i assessorar-nos, l’únic que fan és fiscalitzar-nos”. Les protestes es van repetir en diferent format a Sort i Vilaller amb les mateixes reivindicacions.