Laia Angrill: «La millor arma és comprar al productor»

Laia Angrill és una jove ramadera de 24 anys de Peramola que després de llicenciar-se en Global Studies per la Pompeu Fabra a Barcelona va prendre la decisió de tornar al seu poble natal per fer-se càrrec de l’explotació de vaques familiar. “Soc filla única i si jo no tornava, l’esforç de la meua família de tants anys no hauria servit per a res”, va explicar ahir.

Ella va ser una dels agricultors que es van mobilitzar a les carreteres per protestar i reclamar una millora de les condicions del sector. Angrill va fer una crida als consumidors i va afirmar que “la millor arma que teniu per ajudar-nos és comprar-nos directament” les produccions.

Laia Angrill va fer referència a les plataformes online que ho permeten (terrapagesa, entre d’altres) i a agrupacions de productors que les promouen. “És l’única manera que l’agricultor té per poder fixar el preu que considera òptim per poder guanyar-se la vida i tirar endavant el seu projecte”, va assegurar. També va animar el consumidor a “comprar als mercats de barri” de les ciutats.

La ramadera va criticar també els controls sanitaris a què han de sotmetre’s les explotacions dels agricultors i ramaders catalans i que en canvi “no fan els que arriben de fora”. “En sanitat animal, entren productes a Catalunya que són una aberració si els comparem amb els requisits que hem de complir nosaltres”, un fet que, va considerar, acaba sent un desavantatge per al sector català. “Reclamem que compleixin la mateixa normativa que nosaltres”, va insistir, per evitar competència deslleial.

La jove ramadera es va mostrar molt satisfeta pel gran poder de convocatòria que van tenir els manifestants durant la jornada reivindicativa. “Hem demostrat una gran solidaritat amb el conjunt de moviments que hi ha hagut a tot el país”, va dir.