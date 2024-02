La moderació dels costos i el control de producció rellancen el sector avícola

La Federació Avícola Catalana (FAC) va valorar ahir que el sector avícola català ha obtingut resultats positius el 2023 gràcies al control de la producció com a factor “clau” i a la moderació dels costos.

Segons va informar en un comunicat, l’adequació de la producció a la demanda i la recuperació del consum han permès superar “un llarg període deficitari” per a les empreses avícoles.Va explicar que ha influït de manera positiva la recuperació de la demanda i del consum intern de productes avícoles, “especialment de carn de pollastre i ous, aliments presents en pràcticament totes les llars catalanes i que tenen un preu reduït en relació amb el seu valor nutritiu”.Per a l’actual exercici, es preveu que l’activitat del sector continuarà “molt condicionada” per elements externs com la situació política global i les afectacions al comerç internacional, així com pels efectes que la influença aviària altament patògena pugui tenir.Segons dades de la Federació, Lleida produeix anualment un total de 118.297 tones de carn d’ocell de corral, fet que representa el 33,2 per cent del total de Catalunya, mentre que d’aquí surten 590 milions d’ous, el 47,6% del total de la producció catalana.