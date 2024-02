Assemblees de pagesos per fixar les exigències urgents i calendari

La Plataforma 6-F, les organitzacions agràries i de cooperatives van sortir dimecres de la reunió amb el president de la Generalitat i amb el conseller d’Acció Climàtica amb el compromís d’analitzar en profunditat les seues demandes per oferir solucions a la crisi que travessa el camp. Hi haurà una nova reunió de treball d’aquí a deu o quinze dies i per això, els agricultors ja es disposen a fer un treball previ.

En els propers dies es preveuen assemblees provincials i comarcals per fixar quins són els temes més urgents a tractar en la taula de treball amb l’Administració, tot tenint en compte que pot ser necessari un calendari de partits amb la Generalitat.

Conselleria i organitzacions agràries i cooperatives estan citats avui a Barcelona

Dimecres, la Plataforma 6-F va presentar fins a cinquanta demandes diferents, moltes de les quals comunes a tots els territoris, però cada un incloïa també problemes específics. En el cas de Lleida, les demandes es plasmen en un document, com va publicar SEGRE dimecres, amb aspectes com la lluita contra la burocràcia, la necessitat de mesures en suport de la competitivitat o el veto a productes de països tercers que no compleixin les mateixes exigències que els aliments locals i que representin, per tant, competència deslleial. Els pagesos volen millores en els ajuts a les organitzacions de productors de la fruita i un pla específic de finançament per a la millora de la competitivitat de les explotacions. Exigeixen que es mantinguin i millorin les bonificacions al gasoil agrícola i reconèixer l’eventualitat del treball al sector agrari i agilitzar i tipificar la contractació eventual agrària, entre altres aspectes.Avui tindrà lloc la primera Taula Agrària que se celebra després de la tractorada, una trobada prevista fa setmanes i que reunirà la conselleria amb les organitzacions agràries i de cooperatives en la qual, de segur, analitzaran la situació.

Agricultors i ramaders de tots els punts de la geografia espanyola van continuar ahir per tercer dia consecutiu amb les seues protestes, organitzades a través de les xarxes socials, tallant carreteres amb tractors, barricades i piquets, així com bloquejos puntuals en nodes logístics com polígons industrials.

Avalats ahir per les organitzacions professionals agràries Asaja, COAG i UPA, les tractorades van arribar a capitals de província com Salamanca, Logronyo o Pamplona. Així mateix les manifestacions es van repetir també a Granada, Almeria, València, Palència i Osca, i al Principat d’Astúries. A Ciudad Real, els agricultors i ramaders de la província van sortir als carrers amb els tractors i van descarregar una cisterna de 25.000 litres de líquid que, segons Asaja, era vi residual francès, que s’utilitza per elaborar altres subproductes, a les portes de la Confederació Hidrogràfica per protestar contra les polítiques hidrològiques.Més puntuals van ser els actes violents, destacant les càrregues policials al sud de Badajoz, on un guàrdia civil va resultar ferit mentre intentava evitar el tall de l’autovia A-66. A Almeria, dos persones van ser arrestades durant les protestes desenvolupades a El Ejido i Vícar, per tallar l’autovia A-7 en diversos punts. A Navarra, els pagesos van aconseguir moure a pols un cotxe de la Guàrdia Civil de trànsit que els impedia l’entrada en una carretera d’accés a Pamplona. Les protestes d’aquests dies ja deixen un balanç de 19 persones detingudes des del començament de les protestes, dimarts. Així mateix, 2.725 persones han estat identificades i proposades per a sanció administrativa, i s’han posat 799 denúncies administratives i 4.200 denúncies de trànsit.

Reunió per abordar la falta de mà d’obra

La ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ha convocat per al proper 13 de febrer a les organitzacions agràries per tractar el “problema de la mà d’obra” al camp i xifra en 100.000 els llocs de treball perduts en aquest sector en deu anys. Aquesta actuació se suma a la proposta que va fer dimecres el president del Govern, Pedro Sánchez, quan es va comprometre a millorar el funcionament de la Llei de la Cadena Alimentària.

Agricultura reitera que “escolten” els reclams

La secretària d’Estat d’Agricultura i Alimentació, Begoña García Bernal, va ressaltar ahir a la fira Fruit Logistica de Berlín la importància internacional del sector agroalimentari espanyol com a quart país exportador de productes agroalimentaris de la Unió Europea i setè del món i va prometre que Agricultura “escoltarà i donarà suport als seus reclams”.

CCOO demana garantir la seguretat del transport

CCOO va exigir ahir al ministeri de Transport i Mobilitat Sostenible i a les empreses que garanteixin la seguretat dels professionals del transport per carretera davant dels bloquejos i els talls de carreteres que estan fent els agricultors. També va demanar a les empreses ser responsables i no obligar-los a transitar per carreteres en conflicte.

Més de 75.000 camions afectats pels talls

La Confederació Espanyola de Transport de Mercaderies (CETM) va calcular que, si el conflicte dels agricultors francesos va costar al transport espanyol més 120 milions d’euros, el d’Espanya està costant, amb més de 75.000 camions afectats, uns 35 milions diaris de mitjana.

Els ‘súpers’ demanen lliure circulació de mercaderies

La patronal dels supermercats Asedas demana als agricultors “responsabilitat” i a les autoritats “garanties” perquè es mantingui la lliure circulació de mercaderies.

Enfrontament polític per les marxes pageses

Les protestes agràries s’estan convertint en camp de batalla polític, mentre des d’algunes esferes es relaciona les mobilitzacions amb la dreta i l’extrema dreta. El PP acusa el Govern d’oblidar-se del camp i aquest replica que els populars l’instrumentalitzen.