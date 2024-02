Els partits es comprometen a revisar les restriccions per la sequera en el sector agrari

Els grups polítics del Parlament van acordar ahir amb els agricultors que revisaran les restriccions d’aigua per l’emergència per sequera declarada fa una setmana a Catalunya que afecten l’agricultura i la ramaderia. Aquest és un dels compromisos que van adquirir amb pagesos de la Plataforma 6-F que havien passat dimecres a la nit a la capital catalana i que es van desplaçar fins a la Cambra catalana.

“Creiem que s’ha fet una mala gestió de l’aigua”, va explicar el representant del Moviment 6-F Joan Rius en roda de premsa al Parlament. Va afegir que els grups s’han compromès a revisar les restriccions d’aigua, és a dir, “a reconstruir una mica les restriccions o les aplicacions que es volen fer”.Aquest és un dels tres punts que té l’acord que va firmar els grups parlamentaris d’ERC, PSC, Junts, comuns, CUP i Cs –tots excepte el PP i Vox– durant una reunió amb els agricultors.

Sis pobles afectats veuen inviable que subsisteixin amb la meitat dels recursos hídrics

L’acord també inclou una reducció de la burocràcia i un acompanyament administratiu al sector agrari i una agilitació del pagament dels ajuts a l’agricultura, ja que “encara es deuen ajuts de l’any passat i es deuen ajuts de la sequera del 2022-23”. Segons Rius, els grups parlamentaris s’han compromès a “intentar gestionar aquests punts” i l’acord s’aprovarà d’urgència. Serà en format d’una proposta de resolució de suport a l’agricultura que serà debatuda a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural del Parlament.Els agricultors que van passar la nit de dimecres a ahir a Barcelona són els mateixos que van tallar la C-16 des de dimarts a dimecres: “Des de la Catalunya central s’ha decidit que les mobilitzacions no s’aturaran fins que aquests acords es parlin al Parlament i hi hagi tractes firmats”, va avisar.

“Podem estar satisfets, encara que la lluita no acaba, es transforma, i la victòria no existeix si no escrivim la història”, va reivindicar, i va valorar que estan satisfets després de les reunions que van mantenir ahir.Mentre els representants es van reunir amb la presidenta del Parlament, Anna Erra, i amb membres dels grups polítics i posteriorment van oferir la roda de premsa, uns vint-i-cinc agricultors es van concentrar des de les 9.30 hores davant de la Cambra, al parc de la Ciutadella de Barcelona. Van aparcar dos dels tractors davant del Parlament i la resta al voltant del parc.

Amb tot, el gruix dels agricultors concentrats dimecres a la ciutat de Barcelona va decidir aquella mateixa nit tornar als seus llocs d’origen.

Més aigua per a les granges si se’n vol evitar el tancament

Els pagesos van arrancar el compromís de la Generalitat per revisar les limitacions del 50% d’aigua destinada a les granges dins de les mesures preses per lluitar contra la sequera a les conques internes. Aquesta decisió ha generat molta polèmica en el sector, a què s’han afegit els ramaders dels sis pobles del Solsonès, una comarca en què la ramaderia és puntal, dins d’aquesta àrea. Els municipis afectats són Solsona, Riner, Olius, Pinós, Clariana de Cardener i Navès. Tots veuen inviable reduir a la meitat l’aigua que es consumeix a les explotacions i van advertir que recorreran totes les sancions de la Generalitat, que assumeixen que aniran arribant. Aquest percentatge és excessiu i exigeixen que la retallada sigui similar a l’estipulada per a la indústria, d’un 25%, al considerar la ramaderia un sector fonamental. L’alcalde de Pinós, Xavier Vilalta, creu fins i tot que la ramaderia hauria de declarar-se “sector essencial” com a la pandèmia de la covid i quedar exempt d’aquesta reducció.D’altra banda, el subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, es va desplaçar ahir a Navès i Olius, per interessar-se per l’afectació de la sequera i va reclamar solidaritat amb aquestes poblacions.