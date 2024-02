El Govern anuncia set milions d'euros en ajudes per al sector de l'olivera per la sequera

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Govern, en el marc de la Taula Agrària, ha anunciat que destina set milions d'euros en ajudes directes al sector de l'olivera per minimitzar els efectes de la sequera. Segons ha informat aquest divendres el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, es tracta del cinquè paquet de subvencions que la Generalitat ha destinat al sector primari, amb una aportació total de 168 milions d'euros, dels quals uns 67 s'han concretat en els últims mesos i 87 més s'estan tramitant. Acció Climàtica fa un seguiment setmanal de l'afectació de la sequera a través de les oficines comarcals i els serveis territorials.

L'acord amb el sector per aquestes ajudes ha fixat una aportació de 170 euros per hectàrea en oliveres de secà de tot Catalunya i de 240 euros per hectàrea per a les oliveres en regadiu de les comunitats de regants de Riudecanyes (Baix Camp), Margalef (Priorat) i Guiamets (Priorat), amb una superfície màxima auxiliable de 70 hectàrees per als professionals i de 15 per als no professionals i una mínima d'una hectàrea per als professionals i de 5 per als no professionals.