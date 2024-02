Una nova tractorada de pagesos complica el trànsit a la C-14 a l'Urgell, la Segarra i al Pirineu

detail.info.publicated Redacció Vídeo d'ACN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Una nova tractorada de pagesos i ramaders, amb desenes de participants, complica el trànsit entre Tàrrega i Guissona per la C-14. La convocatòria s'ha fet a través de whatsapp i ha sortit de la capital de l'Urgell a primera hora de la tarda per posar de manifest el malestar del sector aprofitant que hi ha l'operació sortida cap a la muntanya pel cap de setmana de Carnaval.

D'aquesta manera, els pagesos tanquen una setmana que ha estat històrica pel volum i la participació a les mobilitzacions que van començar dimarts a l'A-2 a Fondarella i van continuar dimecres amb una tractorada cap a Barcelona.

Segons el Servei Català de Trànsit, aquest divendres també es preveuen mobilitzacions de pagesos a l'N-230 al Pont de Suert entre les 17 h i les 23 h, l'N-260 entre Gerri de la Sal i Sort de 19 h a 22 h, i en trams de la C-14 al Pirineu.