🟢 Aquests són els talls de carretera de les protestes d'avui dels pagesos al pla de Lleida

Els tractors van mantenir ahir les marxes a les carreteres davant d’una setmana que els agricultors i ramaders van definir com a “clau” per a l’avenç de les negociacions amb les administracions. De fet, hi ha pagesos que defensen una mobilització contínua fins que no s’aconsegueixi una solució per a la crisi que travessa el sector davant de problemes com per exemple l’elevada burocrà cia o uns costos disparats.

Talls previstos per avui

Per avui s’han programat talls a l’A-2 a Alcarrà s, l’A-22 a Almacelles i l’N-240 a Torregrossa. També estan previstes mobilitzacions a la Portella, a la C-14 a Nalec i a la C-53 a Anglesola.

ACTUALITZACIĂ“: TALLS DE CARRETERES

A-2 a Soses : Del quilòmetre 445 al 447 direcció Saragossa.

: Del quilòmetre 445 al 447 direcció Saragossa. A-22 a Almacelles : Del quilòmetre 8 al 12 del tram Lleida - Almacelles

: Del quilòmetre 8 al 12 del tram Lleida - Almacelles AP-2 a Lleida . La sortida 5 està tallada.

. La sortida 5 està tallada. C-14 a Ciutadilla : Del quilòmetre 62 al 64. Tram Ciutadilla - Verdú

: Del quilòmetre 62 al 64. Tram Ciutadilla - Verdú N-240 a Torregrossa : Del quilòmetre 79 al 80, direcció Tarragona

: Del quilòmetre 79 al 80, direcciĂł Tarragona N-240 a Almacelles: Del 112 al 113.Â

ACTUALITZACIĂ“: En la protesta a Ciutadilla hi participen una vintena de tractors, de forma pacĂ­fica. Malgrat que els Mossos els han demanat obrir la circulaciĂł de tant en tant, els pagesos no han decidit si ho faran. Informa des de Ciutadilla Laia PedrĂłs.Â

🟢 REVOLTA PAGESA: Els manifestants enarbolen la bandera de la Revolta Pagesa per visibilizar que estan en contra dels sindicats. Informa @laiapeca86 des de Ciutadilla



Més informació a https://t.co/mFrRVdNd1Z pic.twitter.com/opQecExuVd — SEGRE (@SEGREcom) February 12, 2024

Tall de l'autopista a SosesMAGDALENA ALTISENT

Els Mossos d'Esquadra han bloquejat l'accĂ©s dels manifestants a l'autopista AP-2, a Soses. Informa Magdalena Altisent.Â

Desenes de pagesos han iniciat aquest dilluns, poc després de les 9 del matí, una marxa lenta des d'Alcarràs (Segrià ) per l'A-2 fins que han tallat la via a l'altura de Soses (Segrià ), just on s'ubica l'enllaç amb l'AP-2. En aquest punt, els manifestants han intentat accedir a l'AP-2 per tallar-la, però un dispositiu dels Mossos d'Esquadra els ho ha impedit. Un dels portaveus de la mobilització, Jordi Larios, ha denunciat que els impedeixin seguir amb la mobilització, ja que assegura que tenien el permís corresponent per bloquejar ambdues vies. En aquest sentit, ha criticat que el Govern "no ens deixa manifestar-nos" i els ha advertit que "la paciència també s'acaba" i que pot ser més endavant "quan ens necessitin no ens trobaran". ACN

Els Mossos bloquegen l'accés als tractors a l'AP-2MAGDALENA ALTISENT

Imatge del tall a l'N-240, entre Lleida i Tarragona, al municipi de Torregrossa. Informa Magdalena Altisent.

Tall a l'N-240 a TorregrossaMAGDALENA ALTISENT