Els pagesos es concentraran a Mercabarna i al Port de Tarragona aquest dimarts

Els pagesos tornen a estar convocat aquest dimarts a noves accions reivindicatives per denunciar, entre d'altres, la competència deslleial dels productes que no compleixen els estàndards europeus, la defensa del model europeu en frontera i la reciprocitat en les relacions comercials sobre l'ús de fitosanitaris, medicaments i mesures veterinàries; o els incompliments de la Llei de la cadena alimentària, a més de reclamar una reducció de la burocràcia.

Els pagesos faran noves concentracions i marxes lentes en punts com Mercabarna, el Port de Tarragona, l'Eix Transversal o l'N-II a Santa Llogaia d'Àlguema i Orriols, entres d'altres. Aquest matí, desenes de tractors han tallat l'A-2 i han interromput parcialment el trànsit a l'AP-2 a Soses.

A les comarques de Barcelona, hi ha una concentració prevista a l'entrada de Mercabarna, fins on arribaran columnes de tractors procedents del Baix Llobregat i l'Anoia, que s'hauran aplegat prèviament, com per exemple la procedent de la Cooperativa de Sant Boi de Llobregat, que sortirà a les 8.15h, del Prat de Llobregat (8.45h) i d'Igualada (7h).

Al Port de Tarragona, es trobaran diverses columnes de tractors procedents de tota la demarcació i des de Lleida a partir de les deu matí. Concretament, les columnes sortiran des de primera hora del matí de Valls (08.30h), Reus (09h) i El Morell (09.30h); l'Aldea (07h), Gandesa (06.30h) i Falset (08.00h); i des de Lleida (07.30h), les Borges Blanques (07.30h) i Tàrrega (07.30h), que en aquest cas es desplaçaran en vehicles.

A l'Eix Transversal, les sortides es duran a terme des de Gironella (8h) i Vic (09.30h); mentre que a les comarques de Girona es produiran concentracions a l'N-II a Santa Llogaia d'Àlguema i a Orriols, ambdues a les set del matí.

A banda, aquest dilluns i dimecres al vespre, entre les vuit i la mitja nit, es duran a terme marxes lentes i talls a l’N-420 i C-12, a l’alçada de Móra d’Ebre i Móra la Nova.

A Lleida, desenes de tractors han tallat l'A-2 i han interromput parcialment el trànsit a l'AP-2 a Soses aquest matí, i a la C-14 una vintena més tallen des de les nou el matí al seu pas per Ciutadilla, a l'Urgell, on preveuen quedar-s'hi fins a les nou del vespre. Hi participen agricultors i ramaders de la zona del vall del Corb i el tall, en ambdós sentits de la marxa, es concentra entre els quilòmetres 62 i 64. Els Mossos d'Esquadra desvien el trànsit per altres vies properes.

El pròxim dia 21, els pagesos tenen prevista una altra acció a Madrid, davant de la seu del Ministeri d'Agricultura.