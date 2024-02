Marxes lentes en els accessos al Pirineu com a preludi a una altra setmana de mobilitzacions

Els agricultors i ramaders lleidatans van protagonitzar ahir diverses marxes lentes que un divendres més van tornar a dificultar l’accés al Pirineu a molts dels qui es desplaçaven per passar a la muntanya el cap de setmana i que serveixen com a avantsala a les protestes convocades per a la setmana que ve.

Una vintena de tractors convocats per pagesos de la zona van portar a terme una marxa lenta que va provocar retencions a la C-14 entre Ponts i Oliana i a l’L-313 des de Guissona. També es van mobilitzar els agricultors i ramaders del Sobirà, que van fer una marxa lenta des de Montadit de Baix fins a Sort, amb afectació a l’N-260 i la C-13. Aquestes carreteres són una ruta habitual utilitzada per les persones que pugen des del pla o Barcelona al Pirineu.Dilluns, Asaja, COAG i UPA han convocat una gran tractorada a Madrid davant la seu de l’oficina de la Comissió Europea coincidint amb la reunió que mantindran els ministres d’Agricultura de la UE, a Brussel·les, per buscar solucions a la crisi del sector primari. Sota el lema El camp exigeix suport, respecte i reconeixement, les organitzacions agràries esperen reunir milers de persones procedents de tot Espanya que acompanyaran els tractors. Asaja Lleida ja ha anunciat que una delegació de la demarcació es traslladarà fins a la capital per donar suport a la marxa. A la reunió de ministres de la UE s’espera que s’abordin la flexibilització de la Política Agrària Comuna (PAC) i la negociació de les clàusules mirall per garantir la reciprocitat de normes amb les importacions de tercers països, dos assumptes que són “vitals” per als agricultors, segons les organitzacions. El sector també reclama un canvi en el funcionament de la llei de la cadena alimentària, un sistema d’assegurances agràries que respongui a les necessitats dels productors, una fiscalitat d’acord als increments de costos que suporta el sector i inversions urgents en matèria de regadius.Les mobilitzacions del camp, tanmateix, no s’aturaran a Madrid. Unió de Pagesos té la intenció de tallar, conjuntament amb els agricultors nord-catalans, la frontera francesa a la Jonquera dimarts i dimecres. “Intentarem tallar la frontera perquè Europa reaccioni”, va afirmar el coordinador d’UP, Joan Caball. L’organització agrària té intenció d’anunciar noves protestes a Catalunya més endavant.

La marxa a Madrid coincidirà amb la cimera de ministres d’Agricultura dels 27 a Brussel·les

El delegat del Govern de l’Estat a Catalunya, Carlos Prieto, va avisar ahir que, si hi ha més protestes d’agricultors la setmana que ve a la Jonquera, a la frontera gironina amb França, “cal tenir vies alternatives més enllà de les restriccions que es puguin portar a terme perquè es garanteixi la lliure circulació”. Així es va pronunciar després de reunir-se amb representants d’Unió de Pagesos i després que l’organització agrària anunciés tractorades per a dimarts vinent i dimecres a la frontera amb el país gal. El coordinador del sindicat, Joan Caball, va assegurar que a aquestes mobilitzacions s’afegiran també alguns pagesos francesos, però va deixar clar que no serà una concentració conjunta.

Durant la reunió, feta a Barcelona, l’organització agrària va explicar que van insistir en la modificació de la llei de cadena alimentària. “Des del ministeri insisteixen que és bona i que el que cal fer és posar-la més en funcionament, però nosaltres creiem que es necessiten modificacions”, va apuntar Caball, qui va lamentar que “la gran distribució té una capacitat de compra molt bèstia”. El coordinador també va assenyalar que sobre la taula es van posar altres temes, com el relleu generacional, l’excés de burocràcia o la representativitat del sector a nivell d’Estat, que “només està resolta en algunes comunitats”, però no a Catalunya.

Brussel·les proposa rebaixar les exigències per optar a ajuts

La Comissió Europea ha proposat noves mesures per “simplificar” les exigències als agricultors i ramaders per rebre ajuts, així com la metodologia per a determinats controls per reduir les visites a les explotacions per part de les administracions estatals. En un avenç de les mesures que plantejarà a la reunió de ministres d’Agricultura de la UE dilluns, Brussel·les també proposa “aclarir l’ús del concepte de força major i circumstàncies excepcionals” que permet als agricultors incomplir requisits de la Política Agrària Comuna (PAC) sense ser sancionats. El pla també obre la porta a plantejar canvis en la revisió de la PAC pactada l’any 2021. Entre les mesures a curt termini hi ha modificar les normes de càlcul de pastures permanents, amb la qual cosa es podia demanar a antics ramaders amb grans prats reconvertir cultius a pastures.