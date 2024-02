Els agricultors del tall de l’A-2 a Tàrrega acorden mantenir la protesta

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Agricultors convocats per Revolta Pagesa als talls de carreteres han votat en assemblea aquest dijous a la nit aixecar el tall de l’AP-7 al seu pas per Pontós (Girona), però les agrupacions de Puigcerdà (Girona) i Tàrrega (Lleida) han decidit mantenir-los fins dissabte al migdia. Els primers han avalat les cinc mesures plantejades pel Govern en la reunió amb representants del sector aquest dijous, però a Puigcerdà continuen reclamant "avenços immediats" en matèria de fauna salvatge, i els de Tàrrega han expressat la seua disconformitat.

Sis representants de Revolta Pagesa s’han reunit aquest dijous amb el conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, i han assegurat que traslladarien les propostes de la Generalitat als concentrats, que han dit que donarien per finalitzades les protestes abans de mitjanit. Segons el comunicat, a Basella (Lleida) han reobert el trànsit i "es reorganitzen" per fer nous talls aquest divendres i durant el cap de setmana; el d'Alfarràs (Lleida) es manté; els de Artesa de Segre i el Túnel del Cadí acorden noves protestes i els de Ponts (Lleida) preveuen tallar els accessos a Andorra.

El conseller d’Acció Climàtica de la Generalitat, David Mascort, ha anunciat la reorganització de l’àrea de proveïment de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) –la plataforma Revolta Pagesa exigia el cessament del seu cap, Jordi Molist- i plantejar el canvi de nom de la Conselleria.

Cap a les 21 hores, romanen tallades la via A-2 al seu pas per Soses i Tàrrega; la C-14 també per Tàrrega; l’AP-2 per Aitona; l'N-260 pel Pont de Suert (Lleida); l'N-152 per Puigcerdà; i l'N-II també a Pontós (Girona).

