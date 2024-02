Pagesos de Tarragona s'afegeixen als talls de l'A-2 i l'AP-2 a Soses

detail.info.publicated Redacció / acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Pagesos de Tarragona s'han desplaçat aquest dijous amb alguns cotxes i furgonetes per rellevar els companys de Ponent que fa més de 48 hores que tallen l'AP-2 a Soses i per continuar les mobilitzacions al Segrià. "Hi ha una bona organització i ganes de continuar els talls.", ha dit Ramon Rojo, un dels pagesos que ha vingut des del Baix Camp. Així mateix, Rojo ha explicat que el sector està decidint si s'organitzen noves accions a la demarcació de Tarragona o els pagesos tarragonins es reparteixen en altres mobilitzacions. Així mateix, el sector de la pagesia a Lleida s'ha disculpat amb la població i les empreses de mercaderies i ha culpat als dirigents polítics de les diferents mobilitzacions a Catalunya.

Vies tallades aquest dijous a la demarcació de Lleida

AP-2 a Soses, A-2 a Soses i Tàrrega, C-14 a Tàrrega, Ponts i Bassella, N-230 i N-260 al Pont de Suert, A-22 i N-240 a Almacelles i L-303 a Plans de Sió.



Mentre que l'aturada de la circulació a l'AP-2 ha estat ininterrompuda des d'aquest dimarts, pagesos i Mossos d'Esquadra van arribar a un acord la nit de dimecres per aixecar el tall de l'A-2 durant la matinada amb l'objectiu de "buidar el trànsit". El sector ha reprès el tall en aquesta via cap a dos quarts de deu del matí d'aquest dijous.

En relació amb les dificultats de circulació que creen aquests talls de carreteres, el portaveu de Plataforma Pagesa a Lleida, Joan Miret, ha demanat disculpes a la població i a les empreses de mercaderies. "Sabem el mal que fem, però és culpa dels de dalt", ha dit. En aquest sentit, ha considerat que si les administracions "no escolten a la població" haurien d'haver-hi dimissions.