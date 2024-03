Vídeo | Pagesos ajuden a netejar l'autovia després del tall dels últims dies a Tàrrega

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Agricultors i ramaders que han participat en la protesta a l'autovia A-2 a Tàrrega aquests últims cinc dies ajuden a netejar la calçada un cop s'ha aixecat el tall aquest dissabte al migdia.

Ara , tot i que ja no hi ha rastre de tractors a l'autovia A-2 al seu pas per Tàrrega, la via encara trigarà unes hores a estar operativa al trànsit. Des de mig matí els operaris treballen per garantir la seguretat de circulació. En aquest sentit, els treballadors han de reasfaltar el ferm de la via que ha quedat afectat per les diferents fogueres que els pagesos han encès per escalfar-se i han despenjat cartells i senyals viaris afectats per l'alta temperatura i el fum. Més informació de l'estat del trànsit