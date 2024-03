Concentració dels pagesos davant el ple del Parlament

L’organització agrària Unió de Pagesos ha convocat per avui una concentració davant del Parlament de Catalunya per exigir mesures efectives per superar la crisi del sector agrari, coincidint amb la celebració del debat monogràfic sobre el camp a la cambra. El sindicat demana al Parlament que voti una nova proposta de resolució sobre el camp per instar el Govern a posar en marxa estratègies per mantenir el model d’economia familiar agrària a Catalunya.

Aquest monogràfic se celebra després de tres setmanes ininterrompudes dels agricultors a Catalunya, però també a la resta de l’Estat i a Europa per exigir canvis en la normativa europea, la sequera i altres assumptes.

Mascort situa la lluita contra la sequera i el suport a l’agricultura entre els eixos del pressupost

Dijous passat, després d’una reunió entre el conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, David Mascort, i membres de la direcció del departament amb representants d’Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc), Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) i la plataforma Revolta Pagesa, es va arribar a certs acords que van aconseguir aixecar els talls de carretera per tot Catalunya.El diputat juntaire Salvador Vergés, demanarà en el transcurs d’aquest ple monogràfic que no es tracti el sector primari “des de la fiscalització” sinó “des de l’acompanyament”.Mascort va situar la lluita contra la sequera, el suport als pagesos i la transició energètica com els principals eixos del pressupost del seu departament. El conseller va detallar que es preveu una despesa de 1.045 milions per a partides relacionades amb l’aigua i la sequera; 572 milions per al sector agroalimentari català, un sector que ha dit que és “vital”; i 300 milions d’euros destinats a la transició energètica.En total, el departament gestionarà 1.291 milions d’euros, un 9,3% menys que l’any 2023 ja que aquesta vegada no es compta amb els fons europeus.