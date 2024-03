Els pagesos es planten al Parlament: “O ens cuideu o passareu gana”

La veu dels agricultors i ramaders, que des del passat 6 de febrer s'han mantingut en peu de guerra per reclamar mesures que alleugin la greu crisi que des de fa anys els ofega, va arribar ahir al Parlament, on van deixar clares les seues principals exigències i van criticar la “mala gestió” de les polítiques agràries que s'estan duent a terme.

Les reivindicacions dels pagesos, que des del 6 de febrer estan en peu de guerra exigint mesures per pal·liar la crisi que els ofega, van arribar ahir al Parlament, on alt i clar van mostrar el seu descontentament amb la “nefasta gestió” de les polítiques agràries dels últims anys i van advertir: “El nostre final serà la vostra gana.” Representants de quatre entitats del sector, Revolta Pagesa, la FCAC, JARC i Unió de Pagesos van ser els encarregats de traslladar a la classe política les reivindicacions, com acabar amb l’excés de burocràcia, mesures per contenir la fauna salvatge, frenar la competència deslleial o reestructurar el pla antisequera, en el ple monogràfic sobre el camp que va començar ahir. Defensar el model agrari familiar i un full de ruta per als propers cinc anys van ser altres demandes. “Si som aquí és per la mala gestió dels últims anys. I la sequera ha estat la gota que ha fet vessar el got”, va asseverar Imma Puigcorbé, de Revolta Pagesa, a la qual els 4 minuts que posseïa cadascú per intervenir se li van quedar molt curts. “Estem al límit, molts no poden resistir més. O som un sector prioritari i que es cuida, o no acabaran les protestes”, va assenyalar. Ramon Sarroca, president de la FCAC, va demanar canvis en les polítiques dutes a terme fins ara i fer-les “escoltant els pagesos”. “Porten molt de temps ignorant-nos i si volen una sobirania alimentària, cal posar-se les piles”, va concloure. Mentrestant, el president de JARC, Joan Carles Massot, va demanar establir “un full de ruta” per als propers 5 anys, i desmarcant-se de les peticions de dimissió al conseller, David Mascort, i el canvi de nom de la conselleria, va assenyalar que “el que volem és un canvi amb propostes reals”. Joan Caball, coordinador d’UP, va denunciar que “el model agrari actual està en risc pels costos, la burocràtica, la fractura digital i el Pacte Verd”. El Govern va recollir el guant als pagesos, però el president, Pere Aragonès, va afirmar que moltes de les seues peticions depenen del Govern espanyol i la Unió Europea. Mascort va defensar que el Govern sempre està amb els pagesos i va proposar crear una “renda bàsica agrària” amb prioritat per a joves i petites explotacions.

El camp trasllada el seu malestar fins a les portes de la Cambra

Uns 250 agricultors arribats de tot Catalunya es van concentrar ahir a les portes del Parlament per donar suport als companys que intervenien en el ple i deixar veure el descontentament amb la classe política, coincidint amb el debat monogràfic sobre el camp. “Esperem que se’ns escoltin”, va assenyalar Guillem Pastoret, de Revolta Pagesa. La plataforma va mostrar descontentament per la curta intervenció en el debat. “És una falta de respecte que es faci un ple sobre pagesos i només ens deixin 4 minuts per explicar la problemàtica”, va lamentar Imma Puigcorbé, que no va descartar “nou talls de carreteres” si no hi ha avenços.