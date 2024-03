Enfrontaments en manifestacions a Navarra i tall de frontera a Irun

Les mobilitzacions de pagesos que es van iniciar el 6 de febrer no donen treva i segueixen a moltes zones d’Espanya. Aquestes manifestacions han generat en les últimes hores enfrontaments entre els agricultors i ramaders i les forces de seguretat. A Navarra, un grup de manifestants va provar ahir accedir per la força al Parlament, on es debatien els pressupostos, una acció que va ser impedida per la Policia Foral i condemnada per les principals autoritats. Els pagesos van actuar així després de saber-se que no havia estat admesa a tràmit una esmena d’UPN que recollia demandes del sector. A Aragó, la Policia Nacional va detenir dos agricultors com a presumptes implicats en la protesta protagonitzada pel sector primari, davant el palau de l’Aljafería, seu de les Corts d’Aragó.

Per la seua part, desenes d’agricultors d’Euskadi, Navarra i França van bloquejar amb els seus tractors la frontera d’Irun, al peatge de l’AP-8, per fer visibles les seues reivindicacions. La via va quedar tallada en les dos direccions, tant cap a Sant Sebastià com en sentit Baiona. Els agricultors i ramaders allà concentrats van assegurar que això és només “un avís” del que pot passar si no es resolen les seues reivindicacions abans del pròxim 1 de juny. Si no és així, van advertir que tornaran una altra vegada a les mobilitzacions de forma “més contundent, tancant fronteres tant a Euskadi, com a Aragó, Catalunya, França i fins a Itàlia i Alemanya”.