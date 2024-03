El Parlament aprova impulsar una renda agrària bàsica i finestreta única burocràtica

Els pagesos catalans van portar dimarts al Parlament les seues reivindicacions i crítiques a la “nefasta gestió” de les polítiques agràries impulsades en els últims anys, en el marc del monogràfic dedicat a l’agricultura i la ramaderia. Els diputats van intentar recollir les seues principals peticions i el ple va votar ahir a favor de diverses resolucions proposades per diferents partits per provar de pal·liar la crisi que colpeja al camp des de fa anys. Així les coses, el ple va aprovar, entre altres qüestions, instar el Govern a la creació d’un fons agrari que actuï com a renda bàsica agrària per a petites explotacions, impulsar la finestreta única per reduir la càrrega burocràtica i va avalar el canvi de nom de la conselleria d’Acció Climàtica per incloure-hi els termes agricultura, ramaderia i pesca.

La desburocratització del sector primari era una de les principals demandes dels pagesos, i per això moltes de les més de 100 iniciatives aprovades en el ple anaven en aquesta direcció. Tanmateix, es van rebutjar algunes propostes, com la que va fer Junts per reclamar que en sis mesos es presenti un projecte de llei de desburocratització del Primer Sector. Una altra de les iniciatives rebutjades va ser la presentada per ERC, CUP i els comuns que demanava presentar al llarg del 2024 un estudi sobre la creació d’una distribuïdora pública alimentària, que tingués com a objectiu “compres a preus justos, establint contractes de subministrament amb productors locals”.Entre les resolucions que sí que van rebre l’aval de la Cambra hi ha la petició donar impuls a un sistema d’avançaments perquè els joves agricultors que s’incorporin al sector puguin “gaudir de prou liquiditat per fer front a les inversions”, i també l’aposta per incrementar la pensió de jubilació d’autònoms del primer sector i revisar i ajustar les seues cotitzacions a la Seguretat Social.El ple també va donar llum verda a totes les propostes que reclamaven al Govern espanyol la modificació de la llei de la cadena alimentària. La majoria de partits havien també presentat textos en aquest sentit, entre els quals un que demana modificar la norma perquè “reguli de manera efectiva la quota específica de posició de domini” i prohibeixi la venda a pèrdues. També s’ha aprovat una proposta que insta Espanya a concretar les accions necessàries per adequar la PAC a la realitat del primer sector.

Impuls a una renda bàsica per a pagesos

El ple demana establir una Renda de Protecció Agrària Excepcional que faci les funcions de renda mínima agrària que permeti “ser activada ràpidament en casos d’emergència”. També establir un sistema d’avançaments als joves que s’incorporin al sector, perquè puguin “tenir liquiditat per fer inversions”.

Aval a la creació d’una finestreta única

El parlament insta la Generalitat a impulsar una finestreta única per reduir la càrrega burocràtica i facilitar i agilitzar la tramitació administrativa del sector agrícola. També demanen simplificar els tràmits administratius i reduir els temps d’espera per a les sol·licituds d’ajuts i permisos.

Aprovat el canvi de nom de la conselleria

El ple del Parlament va donar llum verda al canvi de nom de la conselleria d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Acció Climàtica, en la línia de les demandes que Revolta Pagesa ha traslladat a la Generalitat.