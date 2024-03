Sabor agredolç entre els pagesos, que no descarten noves protestes

Els pagesos no descarten més accions, com els talls que es van fer a Tàrrega. - LAIA PEDRÓS

La bateria de resolucions aprovada ahir al Parlament no acaba de satisfer els agricultors i ramaders, que consideren que han quedat al tinter moltes de les seues peticions i que demanen passar d’una vegada de les paraules a l’acció. És per aquesta raó que no descarten tornar a sortir als carrers per exigir que les mesures acordades es facin efectives. Unió de Pagesos, que va avisar que mantindrà les mobilitzacions iniciades el febrer passat amb accions puntuals la setmana que ve en diferents punts de Catalunya i amb una nova protesta el 17 de març a Madrid, va retreure que en el monogràfic sobre el camp ningú no acceptés defensar algunes de les seues principals reivindicacions en tema de preus, zones amb limitacions agroambientals o la lluita contra la competència deslleial. El seu coordinador general, Joan Caball, que va ser present en la votació celebrada a la Cambra, va apuntar que les protestes que es faran a Catalunya seran sorpresa i que l’objectiu principal serà el sector de la distribució alimentària. En aquest sentit, va lamentar que es descartés demanar la creació d’una empresa pública que s’encarregués d’adquirir la producció agrària els pagesos.

La plataforma Revolta Pagesa, que ja dimarts va mostrar decepció amb aquest ple monogràfic a causa de l’escassa veu que es va donar a agricultors i ramaders, que només van poder intervenir durant quatre minuts en el ple, tampoc no descarta noves mobilitzacions. Un dels seus portaveus, Albert Fontanet, va afirmar ahir que encara que “sembla que s’està avançant” en la bona direcció, caldrà veure en què queden totes aquestes “promeses”. Precisament, la plataforma estudiarà constituir-se com a entitat en una reunió demà, en la qual participaran una quarantena de representants de les assemblees repartides per tot el territori català. La reunió se celebrarà a l’àrea de la Catalunya Central i durarà tot el dia. Allà també abordaran la possibilitat d’impulsar “altres accions socials” complementàries als talls de carreteres per exigir mesures que assegurin la viabilitat del sector.

Més restriccions per sequera a l’Alt Empordà

La Generalitat va informar ahir que 12 municipis de l’Alt Empordà, que depenen de l’embassament Darnius Boadella, a 11% de capacitat, passaran a fase 2 de l’estat d’emergència per sequera, i tindran una limitació de consum d’aigua de 180 litres per persona i dia. En canvi, en sis pobles del Solsonès i altres zones agrícoles es van flexibilitzar les restriccions en granja i cultius (més informació a la pàgina 28).