Sistema de reg en vinyes per estalviar el 40% d'aigua

L’Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi), juntament amb l’Oficina del Regant del departament d’Acció Climàtica, ha implementat en unes finques de vinya a Verdú un sistema de reg que ha permès reduir entre un 30 i 40% l’aigua que utilitzaria normalment un viticultor per regar les plantes. Tot plegat mantenint els nivells de producció i qualitat del vi dins dels criteris de la DO Costers del Segre, va explicar ahir Xoán Elorduy, cap del Servei de Viticultura i Enologia de l’Incavi.

L’estratègia de reg, que s’ha desenvolupat en els últims sis anys i la coneixen ja més de 150 viticultors del territori, s’articula amb sensors meteorològics i d’humitat de la terra per precisar quan és necessari regar. El sistema, que funciona per reg de degoteig, va començar a desenvolupar-se el 2018 en unes finques de vinya de la DO a la Vall del Corb, a Verdú. Aquesta optimització del reg s’articula a través d’una xarxa de sensors meteorològics i d’humitat de la terra que permet precisar la dosi i el moment per regar les plantes. A través de les dades obtingudes, l’Incavi recomana la dosi i moment de reg als viticultors.Amb l’inici de la campanya de reg, l’Oficina del Regant publicarà cada mes el Butlletí de reg i cada setmana farà el mateix amb les recomanacions genèriques.