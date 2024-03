UP exigeix al Govern català complir els acords per pal·liar els efectes de la sequera

El sindicat Unió de Pagesos (UP) va exigir el compliment dels acords del Govern per pal·liar els efectes de la sequera al sector. El coordinador nacional, Joan Caball, va remarcar ahir a la Fira de Sant Josep la necessitat de resoldre aviat les convocatòries d’ajuts als herbacis de secà i regadiu i als farratges, el termini dels quals per presentar sol·licituds va vèncer ahir. Va apuntar que es preveu que es tramitin entre 10.000 i 12.000 sol·licituds. I va insistir que, malgrat la convocatòria d’eleccions, s’han de convocar els ajuts vinculats a l’encariment de costos i sequera a la vinya, així com agilitzar els ajuts per a l’olivera i els herbacis de regadiu.

Des del sindicat es van mostrar convençuts que els ajuts estan garantits, però també van sol·licitar més línies de crèdit a través de l’ICF i una per als arbres que ja han mort per la sequera.