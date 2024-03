Alimentaria tanca portes amb gairebé 108.000 assistents de 120 països

El saló Alimentaria & Hostelco va tancar ahir dijous una nova edició amb la visita de 107.900 persones, de les quals un 25 per cent eren internacionals procedents de 120 països, segons va informar l’organització.

Pel que fa a les empreses expositores, han estat més de 3.200, repartides en 100.000 metres quadrats de superfície neta, xifra que equival a gairebé tota la superfície disponible al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona. Del total d’empreses, més de 900 eren internacionals, encapçalades per les procedents d’Itàlia i en les quals va destacar el retorn de les asiàtiques, en especial de la Xina, Corea del Sud i Tailàndia. La fira de la indústria de l’alimentació i l’hostaleria ha deixat un impacte econòmic estimat de 180 milions d’euros.Des de dilluns, els professionals del sector de l’alimentació s’han retrobat a Fira de Barcelona, on es van avançar les grans línies i tendències de la indústria, com per exemple productes més sostenibles i les solucions d’intel·ligència artificial i robòtica per canal Horeca.Segons l’organització, es va registrar l’entrada de 107.900 professionals, entre els quals destaca la presència de 2.200 importants compradors convidats procedents de mercats estratègics per a l’exportació d’aliments i equipament hoteler de diversos continents, com la Unió Europea, els Estats Units i Llatinoamèrica, que han participat en unes 13.500 reunions amb empreses.El director general d’Alimentaria, J. Antoni Vall, va destacar que la fira es consolida com “una de les principals trobades de negocis internacionals del sector”. “Aquesta edició ha estat un rotund èxit d’internacionalització i mostra el gran poder de convocatòria d’Alimentaria & Hostelco, que ha recuperat les xifres prepandèmiques i compradors de països estratègics com la Xina”, va remarcar.

Es preveu que la pròxima edició de la plataforma firal organitzada per Fira de Barcelona se celebrarà del 23 al 26 de març del 2026 al recinte de Gran Via.