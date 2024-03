Caiguda brusca de la producció de pera a Lleida per les onades de calor

Els productors de peres de les comarques de Ponent s’estan trobant amb un fenomen amb què fins ara no s’havien topat i que provocarà una important pèrdua de la producció aquesta campanya. Segons Unió de Pagesos, els arbres d’un 70% de les explotacions de pera de Lleida han perdut entre el 80 i el 90 per cent dels botons florals i això significa que a l’estiu hi haurà menys fruits. El responsable de la fruita dolça d’UP, Jaume Gardeñes, va explicar que aquesta circumstància es podria deure a les onades de calor sofertes el 2023, ja que aquest fenomen s’ha donat tant en finques on es va poder regar amb normalitat com en aquelles que van patir restriccions per la sequera. La majoria d’afectació es troba en la varietat conference, però també n’afecta d’altres com la llimonera, l’ercolini i les candials.

Malgrat la minva de fruits que generarà aquesta problemàtica, Gardeñes apunta que els productors hauran de fer la mateixa inversió en tractaments i manteniment dels arbres per poder salvar els pocs quilos que hi haurà durant la campanya. Així les coses, els costos de producció seran molt més alts que els quilos produïts. En aquest sentit, va lamentar que l’assegurança agrària no els compensarà les pèrdues perquè el període per tramitar-la es va acabar al febrer, i la majoria de productors han assegurat per valor d’uns quilos que no acabaran tenint.Gardeñes va afirmar que no hi ha cap tractament possible per reconduir aquesta problemàtica i va afegir que els productors ara temen que si amb el canvi climàtic cada estiu hi ha més onades de calor, aquest fenomen es produeixi cada any. En aquest sentit, va confiar que abans d’arribar a l’extrem es pugui fer una reconversió varietal per plantar cultius més resistents a la calor. Per això demana a l’IRTA que estudiï el cas i assessori els afectats per veure si existeix algun mecanisme per “encaminar la producció” i evitar pèrdues.En un altre ordre de coses, els caps d’Estat i de Govern de la UE van demanar ahir a la Comissió Europea una pròrroga del marc temporal d’ajuts estatals que permeti canalitzar més finançament nacional als agricultors per alleujar la seua pressió econòmica. Els Vint-i-set han reconegut així els reptes que enfronta el sector agrari i les preocupacions plantejades pels agricultors en les seues protestes dels últims mesos. Brussel·les va demanar concretar propostes.

Els líders de la UE demanen a Brussel·les relaxar normes per canalitzar més ajuts als agricultors