La pedra s'acarnissa amb 285 ha del Segrià i danya fins al 40% de fruita

La tempesta de granís i pluja que va escombrar dilluns a la nit diverses comarques del pla de Lleida ha provocat danys d’entre un 30 i un 40% en els fruiters de 285 hectàrees, segons el primer balanç fet públic ahir per la conselleria d’Acció Climàtica, encara que en alguns casos poden superar el 50% en el cas d’albercoquers i pereres. Les pèrdues, segons aquest balanç, es concentren al Segrià, però a la Noguera, les Garrigues i el Pla d’Urgell també s’han registrat danys, malgrat que en taxes inferiors al 30%, apunta. Els municipis més afectats per la calamarsa van ser Lleida (125 ha), Alcarràs (85), Albatàrrec (50) i Montoliu de Lleida (25). La pedra que va caure va ser de la mida d’un pèsol i d’un cigró en funció del lloc.

Per l’època i estat de desenvolupament, el cultiu de la fruita dolça serà el més afectat, segons apunta Acció Climàtica. Malgrat que els fruits són encara petits i en molts casos estan pendents de l’aclarida dels arbres, la intensitat en algunes zones ha provocat danys significatius, depenent també del desenvolupament de la fulla dels arbres que pot donar protecció als fruits. Espècies més sensibles com l’albercoc i la pera han resultat més afectades, podent superar el 50% de danys en casos puntuals.Un dels agricultors d’Albatàrrec afectats, Benjamín Biosca, va dir que s’han vist danyats més de la meitat dels fruits i que caldrà aplicar-los tractaments i esperar que cicatritzin el millor possible. En qualsevol cas, va lamentar que la fruita “quedarà afectada”. Passades les 19 hores de dilluns, va presenciar com queia “pedra seca” durant almenys mig minut als seus camps i just després una tempesta descarregava “molta aigua amb pedra barrejada de la mida d’un cigró”. “Ara haurem de fer algun tractament amb algun cicatritzant i esperar a veure com evoluciona la situació”, va dir. Amb tot, preveu que la fruita “quedarà afectada” i pot perdre valor a l’hora de ser comercialitzada. La tècnica de l’Agrupació Defensa Vegetal Ecològica de Ponent (ADV), Elisabet Porta, va explicar que tenen constància, a banda dels municipis citats per la Generalitat, d’afectacions a Torres de Segre o Almenar.Unió de Pagesos destaca també els casos de Térmens i Vallfogona a la Noguera i de Castelldans, en aquest cas a les Garrigues. Urgeix una ràpida valoració de la conselleria dels danys perquè els agricultors puguin ser compensats amb rebaixes en l’IRPF.