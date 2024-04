El preu de l'oli verge extra cau un 20,5% des del seu rècord del gener

L’oli d’oliva verge extra s’ha abaratit el 20,5 per cent des del passat 15 de gener d’aquest any i ahir es venia a 7,140 euros per litre en origen, mentre que l’oli d’oliva es comercialitzava a 6,813 euros el litre, un 21,6% més barat, i el llampant ha reduït el seu preu de preu el 23,2% i actualment està en 6,575 euros per litre, segons l’observatori de preus Infaoliva. Els descensos de preu en aquests tres tipus d’oli han rondat el 18% en comparació amb l’última setmana, segons les dades d’Infaoliva. D’altra banda, el sistema d’informació de preus en origen Poolred ha reflectit que l’oli d’oliva es va vendre ahir a 7 euros per litre en general.

Les últimes dades del ministeri d’Agricultura, corresponents a la setmana 13 del 2024 (del 25 al 31 de març), confirmen una baixada progressiva en totes les categories d’oli d’oliva en les últimes cinc setmanes.Davant les cotitzacions màximes de l’actual campanya, que van estar entorn dels 9 euros per litre per al verge extra i els 8,5 euros per al verge a inicis d’aquest any 2024, els preus havien baixat a 8,21 euros per litre en el verge extra i a 7,79 euros per litre de verge a finals de març.

El ministeri d’Agricultura preveu per a aquesta temporada una producció d’oli d’unes 845.000 tones

No obstant, el preu de l’oli d’oliva ha pujat de mitjana un 61,7 per cent respecte a la campanya passada, segons les dades recollides pel ministeri d’Agricultura.La caiguda dels preus en els últims mesos es produeix en un context en el qual la producció d’oli d’oliva ha superat en els primers quatre mesos de campanya (d’octubre a gener) les expectatives inicials de collita per a tota la campanya 2023-2024 i ha ascendit a 831.000 tones en l’acumulat fins aquest mes de febrer.D’altra banda, el ministeri que dirigeix Luis Planas estima que la producció d’oli d’oliva ascendirà finalment a unes 845.000 tones aquesta temporada, la qual cosa representa un augment del 27% respecte a l’anterior. Malgrat que les precipitacions podrien garantir una collita mitjana, els analistes adverteixen que la demanda interna ha disminuït considerablement en els últims temps, la qual cosa ha generat un excedent al mercat. Es preveu que el consum interior s’acostarà a les 400.000 tones, per sobre de les 363.579 tones de l’anterior campanya, quan els preus van experimentar una marcada tendència a l’alça per la caiguda de la producció com a conseqüència de la sequera.