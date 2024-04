Els pagesos lleidatans deixen de conrear 5.000 ha de blat i ordi

Els cerealistes de Lleida s’enfronten a una campanya de nou difícil. D’una banda, la producció que està als magatzems es troba amb uns preus per sota dels costos de producció als mercats. De l’altra, el temor a no poder comptar amb prou aigua per a les finques s’ha traduït ja en un descens de 5.000 hectàrees conreades de blat i ordi en aquests moments respecte a l’any passat. A més, una gran incògnita és què passarà amb la sembra de panís de primera i segona collita, ja que els agricultors no estan disposats a acumular noves pèrdues si no tenen assegurat el reg per a les finques.

Així ho ha explicat el responsable del sector dels herbacis d’Unió de Pagesos, Santi Caudevila, que incideix en el difícil moment que travessa el sector. Les últimes dades oficials situen en 150.883 les hectàrees dedicades en l’actualitat a la producció de blat i ordi, davant de les 155.822 de l’any passat.

La sembra de panís, en l’aire a l’espera de poder tenir estimacions de reg disponible

L’organització agrària reclama ajuts per als productors pel preu que pateixen, fruit de les mesures articulades per la Unió Europea davant dels efectes de la guerra a Ucraïna, i que ajudi a compensar l’increment de costos de producció que també ha provocat aquesta crisi. Les mateixes dades de la Comissió Europea respecte a l’impacte d’aquesta guerra en el mercat de les matèries primeres indiquen caigudes de preu de més del 50% en blat, ordi, panís i colza. Al contrari, l’increment de costos de producció (llavor, maquinària, energia, mà d’obra, fitosanitaris, adobs i altres despeses comunes) ha obligat la Unió Europea (UE) a articular mesures de suport específic per al sector agrari per compensar-lo.

Les dos úniques mesures que han tingut els productors d’herbacis han estat l’ajuda als fertilitzants de 20 €/ha de secà i 52 €/ha de regadiu i el de 40 €/ha al secà per la sequera, quantitats totalment insuficients per compensar-lo, segons UP. A Catalunya, destaca Caudevila, el sector porta ja dos campanyes consecutives amb greus pèrdues de collita per sequera i no es pot permetre obtenir uns preus per sota dels costos. L’obertura d’Europa al mercat del cereal ucraïnès ha permès garantir la seguretat alimentària en diverses zones del món però ha provocat l’ensorrament del preu a la UE, afectant directament la viabilitat de les explotacions cerealistes, especialment a Catalunya, amb mínima collita, assegura.