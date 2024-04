UP alerta de l'afectació en cultius de la Segarra i el Solsonès per la gelada d'aquesta matinada

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El sindicat Unió de Pagesos (UP) ha alertat que la gelada de la matinada d'aquest divendres en punts de la Segarra i el Solsonès pot tenir possibles afectacions en cereals i herbacis. En aquest sentit, ha demanat al departament d'Acció Climàtica un seguiment de la possible afectació en els cultius per si cal compensar els agricultors.

Les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya han registrat la passada matinada 0 graus a Massoteres, a la Segarra; -0,5 graus a Tornabous, a l'Urgell, o -1,1 graus a Oliola, a la Noguera.