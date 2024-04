Vendre experiències úniques o millorar els embalatges per comercialitzar més oli

Apel·lar a les emocions, apostar per donar al producte un embalatge atractiu i pràctic per al consumidor o vendre’l com a part d’una experiència única són algunes de les iniciatives proposades per experts en màrqueting a la trentena de productors d’oli d’oliva de Ponent que van assistir a la segona edició presencial del Fòrum d’Oli d’Oliva Verge Extra de Torrebesses, que es va portar a terme al Centre d’Interpretació de la Pedra Seca, per augmentar-ne les vendes. La jornada, dissenyada a partir de les inquietuds mostrades pels productors de la zona, segons va explicar l’alcalde d’aquesta població del Segrià, Mario Urrea, tenia com a objectiu proporcionar-los eines entorn de la comercialització dels seus productes. De fet, Ramon Barrull, president de la Cooperativa de la Granadella, assistent a l’acte, va assenyalar que una de les principals problemàtiques a què s’enfronten els petits productors és la comercialització dels seus productes.

Una de les ponents de l’esdeveniment, Nagore Uresandi, fundadora d’IN2Destination Research, va instar a potenciar la interacció entre els diferents atractius que pot oferir el territori –gastronòmics, culturals, turístics, etc.– per crear “experiències exclusives” i dotar d’un valor afegit el producte.