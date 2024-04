La gelada d'aquesta matinada al pla de Lleida provoca afectacions a la fruita dolça

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La gelada de la matinada d'aquest dimecres en diversos municipis del pla de Lleida ha pogut afectar cultius de fruita dolça que no tinguin sistemes de protecció antigel, segons ha informat el president d'Asaja a Ponent, Pere Roqué. El representant d'Asaja ha dit que en finques s'ha arribat a entre u grau i mig i dos graus sota zero i ha instat a tots els partits polítics i al nou Govern que sorgeixi de les eleccions al Parlament que facin una inversió directa per dotar les explotacions agràries de sistemes antigel i antipedra, tant pel que fa a la fruita dolça com a la vinya.

Ampliarem la informació