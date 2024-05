El Govern autoritza pagar les primeres ajudes al cereal

La conselleria d’Acció Climàtica ha aprovat el primer pagament d’ajuts als cultius herbacis, i també als hortícoles, afectats per la greu sequera de l’any passat. A Lleida va ser especialment greu el cas del cereal a la zona regable del Canal d’Ur-gell i del Segarra-Garrigues, on l’escassetat de reserves d’aigua va portar els agricultors a deixar de regar el cereal per, inicialment, assegurar la supervivència dels arbres, encara que finalment van poder regar-se prou per garantir-se fins i tot la producció.

El tancament del canal, en l’inici d’aquesta operació de rescat a la fruita, es va produir el 25 d’abril, per la qual cosa el pagament de les ajudes al cereal s’ha acordat un any després (es va publicar divendres). En aquest primer paquet d’ajudes s’ha autoritzat pagar 1.567 sol·licituds que sumen un import d’11.778.605 euros, que es percebran, segons indiquen fonts del departament que dirigeix David Mascort, en els propers dies.El seu conjunt, les ajudes als herbacis (cereal i farratges) ascendiran a 62 milions d’euros i es resoldran en les properes setmanes, a mesura que es vagin tancant els expedients i es completi tota la documentació. La conselleria ja prepara el segon paquet d’ajudes. Les ajudes són de fins a 251 euros per hectàrea en el cereal de secà; de fins a 1.140,45 euros per hectàrea en farratges; i de 697,89 euros per hectàrea als recintes amb cereals d’hivern i d’herbacis anuals no sembrats.

Sis municipis del Solsonès, sense emergència

Sis municipis del Solsonès (Solsona, Navès, Riner, Olius, Clariana i Pinós) quedaran fora de l’emergència per sequera i passaran a excepcionalitat dilluns vinent després d’incrementar-se les reserves al Ter-Llobregat gràcies a les últimes precipitacions. Així ho va acordar ahir la Comissió Interdepartamental de Sequera de la Generalitat que va decretar la situació d’emergència el febrer del 2023 amb més restriccions en el consum. En excepcionalitat la dotació per habitant i dia passarà a 230 litres en comptes dels 200 actuals. La dotació per al reg agrícola es redueix un 40 per cent i no un 80; un 15 per cent per a indústries (25% en emergència) i un 30% en els usos ramaders. La reducció en un 50% a les granges va aixecar un fort rebuig en el sector ramader del Solsonès i es van flexibilitzar les limitacions en aquest àmbit presentant un pla d’estalvi a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Les piscines podran obrir amb normalitat sense haver de declarar-se refugi climàtic. La setmana passada van passar d’excepcionalitat a alerta tres municipis d’aquesta comarca: Sant Llorenç de Morunys, la Coma i la Pedra i Guixers, a més de Gósol, al Berguedà, encara que depèn de Lleida, que poden consumir fins a 250 litres per habitant i dia.