La Cooperativa d'Ivars, reconeguda com a prioritària per Agricultura

El ministeri d’Agricultura ha reconegut dos noves entitats associatives prioritàries (EAP): la Cooperativa d’Ivars i Secció de Crèdit i Iparlat (societat anònima el capital social de la qual pertany en més del cinquanta per cent a les societats cooperatives Kaiku i Agrocantabria).

Aquests dos nous reconeixements són el resultat de la reforma del marc legal per al foment de la integració de cooperatives i altres entitats associatives empresa pel ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. El principal objectiu és contribuir a aconseguir entitats associatives més ben dimensionades, amb capacitat de concentrar l’oferta i d’adquirir un poder de negociació més gran a la cadena alimentària, per fomentar la competitivitat, modernització,

internacionalització i sostenibilitat del sector agroalimentari espanyol.

Les dos cooperatives han estat reconegudes com a EAP en la modalitat de genèric. Cooperativa d’Ivars i Secció de Crèdit, per l’activitat que realitza en la producció de pinsos per a alimentació animal i el seu caràcter supraautonòmic, amb operacions, en termes econòmics, en diverses comunitats. Aquesta cooperativa compta amb socis a Catalunya, Aragó, Cantàbria i les Balears.Per la seua part, Iparlat és reconeguda com a entitat associativa prioritària per la seua activitat a la producció de llet i productes lactis. Aquesta entitat, també de caràcter supraautonòmic, compta amb socis a País Basc, Navarra, Cantàbria, Castella i Lleó i La Rioja.De la mateixa manera, recentment s’ha ampliat el reconeixement d’EAP a la Sociedad Cooperativa Limitada Bajo Duero (Cobadú), que passa d’un reconeixement per als productes alimentació animal i boví de carn a la modalitat de genèric.Amb aquests nous reconeixements, ja hi ha dinou entitats associatives prioritàries que mantenen el seu reconeixement, entre les quals Indulleida, Cotécnica, Oviaragón SCL, la Sociedad Cooperativa Limitada Bajo Duero (Cobadú) i Unió Nuts, totes o bé lleidatanes o amb distribució també a la província, segons les dades publicades ahir pel ministeri que dirigeix Luis Planas.