Nufri vendrà baies amb una empresa alemanya

L’empresa alemanya BayWa podrà crear una aliança d’empreses amb la lleidatana Societat Agrària de Transformació Nufri per a la producció i comercialització de baies, després de concloure la Comissió Europea que l’operació no tindrà un impacte negatiu en l’espai econòmic europeu ni en una part substancial d’aquest mercat.

L’objectiu de la unió entre les dos firmes és crear una nova empresa, Nuba Berries, per a la producció i comercialització de baies, segons detalla la institució comunitària en un comunicat.

A ulls de Brussel·les, l’operació no planteja problemes de competència perquè la joint venture plantejada tindrà una activitat reduïda en l’espai econòmic europeu i les activitats combinades de les empreses implicades seran “limitades” al mercat comunitari. L’expedient, que va ser notificat a l’Executiu comunitari el mes d’abril passat, ha estat examinat sota el procediment simplificat que s’aplica als casos menys problemàtics. Nufri va celebrar l’any passat mig segle d’història consolidant-se com una de les grans firmes alimentàries de la província de Lleida com demostren els més de 600 milions d’euros que va facturar durant l’any 2022. Gestiona unes 800.000 tones de fruita a l’any i compta amb una plantilla de 2.000 treballadors.