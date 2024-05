Els pagesos convoquen talls a les fronteres amb França

Una quinzena d’associacions d’agricultors i ramaders, entre les quals Revolta Pagesa, han convocat per al 3 de juny que ve, a les portes de les eleccions europees (9 de juny), talls a totes les fronteres entre Espanya i França. L’objectiu és pressionar de cara a aquests comicis per aconseguir una seguretat alimentària” més gran” a través de les anomenades “clàusules mirall” i que s’eliminin els impostos a l’energia que s’apliquen als productors agraris, “com tenen altres sectors”. Les concentracions, que compten també amb el suport dels pagesos gals, es portaran a terme en tots dos costats de la frontera en punts com ara el Pertús, Irun o el Coll d’Ares.

D’aquesta manera ho van anunciar ahir representants de la plataforma Revolta Pagesa, que van assegurar que entitats d’agricultors i ramaders de tot l’Estat s’han vist “obligats” a unir-se creant un “bloc unitari” en “defensa del sector primari “davant de la demostrada immobilitat dels governs estatals i europeus des de l’inici de les mobilitzacions que van esclatar el passat 6 de febrer i la seua falta de compromís, implicació i mesures concretes”.En aquest sentit, van instar totes les associacions, cooperatives, sindicats, empreses i consumidors –inclosos els transportistes– a unir-se a la seua protesta. La principal reivindicació és que s’apliquin les “clàusules mirall” perquè els productes que importin els diferents estats europeus hagin de complir les normatives que s’apliquen als productors d’aquí, però també que es millorin les lleis de cadena alimentària i “aplicar” la llei de preferència de productes locals. Quant als impostos d’hidrocarburs, gas i electricitat, volen que els eliminin com ja s’ha fet en altres sectors.