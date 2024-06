El camp amenaça amb nous talls

Els agricultors i ramaders lleidatans que dilluns van iniciar un tall de 24 hores als passos fronterers amb França a la Seu d’Urgell i Bossòst, en el qual van participar també pagesos gals, van aixecar ahir el bloqueig entre avisos d’una “paralització indefinida” del trànsit si no s’atenen les seues reivindicacions.

L’acte, convocat per protestar principalment per les polítiques comunitàries en el context de la celebració aquest diumenge de les eleccions al Parlament Europeu, va comptar amb la participació de centenars de tractors i pagesos en vuit punts, cinc a Catalunya.A les deu en punt del matí els concentrats a la rotonda d’Arcavell, a la frontera entre la Seu d’Urgell i el Principat d’Andorra, van tornar a permetre la circulació de vehicles. Fins a una trentena de tractors i entre 350 i 380 manifestants es van arribar a concentrar en aquesta zona, encara que la xifra va disminuir amb l’arribada de la nit de dilluns. Durant les 24 hores de talls van realitzar dos obertures de diversos minuts cada una. Això no va impedir que després de la reobertura total de la circulació per l’N-145 es produïssin ahir retencions a l’entrada al Principat, que es van allargar fins passades les 12 del migdia. El ministre portaveu del Govern andorrà, Guillem Casal, va afirmar que “aquesta no pot ser la tònica” i que “Andorra no pot ser el principal perjudicat” de la situació que estan vivint els agricultors.Reobert va quedar també el pas fronterer a Puigcerdà i el de Bossòst, a la Val d’Aran. Allà la carretera N-230, per la qual circulen diàriament uns 500 camions, va quedar desbloquejada poc després de les nou. El portaveu de Revolta Pagesa a la zona, Gerard Cardona, va celebrar la creació del primer gremi de pagesos catalans, que en un futur decidiran si es presenten a les eleccions agràries. També el mig centenar de tractors que quedava a la Jonquera es va retirar en una marxa lenta després de mantenir tallada l’AP-7, principal porta d’entrada i sortida de mercaderies. Van fer el mateix els concentrats al coll d’Ares, Osca i Irun.