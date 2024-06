Comença la collita de paraguaià al Baix Segre en una campanya que es preveu "normal"

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els productors del Baix Segre han començat aquests dies la recol·lecció de préssec pla o paraguià i altres varietats de fruita de pinyol en una campanya que es preveu "normal", després d'uns anys marcats per les baixes produccions i la sequera. La fruita que s'està collint presenta una qualitat "excel·lent", amb bons calibres i bons nivells de sucre, ha explicat el cap sectorial de Fruita Dolça de JARC, Sergi Balué, que també valora que enguany la campanya no es solapi amb d'altres com la de Múrcia. Segons les previsions del Govern, enguany es colliran 384.780 tones de fruita de pinyol a Catalunya, la majoria de les quals a la demarcació de Ponent, un 4% menys respecte al 2023.

La recol·lecció de la fruita de pinyol va començar fa dues setmanes i s'allargarà fins a finals de setembre. De moment, les previsions pel que fa a la campanya són "molt bones", ha explicat Balué, tant pel que fa a la qualitat "excel·lent" de la fruita com per a les dates de recol·lecció, que són les habituals de la zona de Ponent. Això evita que es solapi l'oferta d'aquí amb la d'altres mercats que com el murcià.

La bona producció i el fet que la campanya no coincideixi amb la d'altres llocs també fa que enguany no hi hagi problemes de falta de mà d'obra. "És molt bo que hi hagi normalitat també per als nostres treballadors, que venien de dos anys on no els hi hem pogut donat tota la feina que volíem", ha dit Balué, que indicat que les empreses i productors cobreixen les seves necessitats amb personal fixe discontinu.

Tot i ser una campanya "normal", enguany es preveu collir un 4% menys de fruita de pinyol al conjunt del país. De les prop de 385.000 tones que es colliran, segons les previsions del Departament d'Acció Climàtica, 362.360 corresponen a la demarcació de Lleida. En el cas del préssec pla, a Lleida es colliran 98.990 tones, un 11% menys en comparació amb l'any passat.

El cap sectorial de Fruita Dolça de JARC atribueix la lleugera caiguda a la gelada de finals del mes d'abril que va afectar de manera irregular diverses zones de les comarques de Ponent. "Han sigut uns danys que a qui li ha tocat l'ha afectat molt", ha explicat Balué, que ha afegit que un altre motiu de la caiguda de la producció és l'efecte de la sequera que encara arrosseguen alguns arbres que l'any passat van patir un estrès hídric sever.