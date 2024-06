UP demana permisos excepcionals de treball per a temporers sense papers

UP adverteix que “cada vegada és més difícil” trobar treballadors per a la campanya de fruita. - J. MARTÍNEZ

Unió de Pagesos (UP) va plantejar ahir al Govern central que posi en marxa un pla pilot per poder contractar en la campanya de la fruita persones sense papers que actualment resideixen a Catalunya, mitjançant permisos excepcionals de treball, davant de les dificultats que el sector ja s’està trobant per contractar temporers. Afirma que aquesta mesura pot evitar l’efecte crida i garantir unes condicions laborals dignes.

El responsable de temporers a UP, Jaume Pedrós, va considerar ahir en roda de premsa que la d’enguany pot ser una bona campanya, per la qual cosa faran falta uns 30.000 treballadors al camp, però “cada vegada resulta més difícil trobar persones per cobrir la campanya agrària en l’escenari actual de reducció de l’atur, del 9,5%, la taxa més baixa dels últims 16 anys”.Va explicar que hi ha treballadors d’anteriors campanyes que prefereixen treballar en altres sectors més estables o simplement avisen només amb uns dies d’antelació que estan contractats en un altre lloc, va lamentar Pedrós.Va valorar positivament la continuïtat dels ajuts als agricultors per a la contractació de proximitat i va reclamar que, si no és factible, cal “assegurar l’arribada de mà d’obra, la millor acollida, i el seu retorn, i garantir-ne l’allotjament en les millors condicions”.De moment, el sector ja s’està trobant amb aquesta falta de personal, una situació que pot agreujar-se en el pic màxim de treball, durant la segona quinzena del mes de juliol, quan en una bona campanya fan falta uns 16.000 treballadors al camp.Així mateix, UP va denunciar que s’estan trobant amb “molts temporers” amb els permisos de treball a punt de caducar amb problemes per renovar els papers. “Ens trobem que tant les administracions d’estrangeria i la Policia Nacional no donen hores ni cites i aquesta gent pateix un estrès”.D’altra banda, el sindicat va celebrar que s’hagi pogut augmentar la contractació en origen i va assegurar que aquest any arribaran a Catalunya 1.590 persones contractades per treballar en la campanya de la fruita, la majoria de les quals ho farien en centrals fructícoles.

Bona producció, millor preu però amb el llast d’alts costos

El responsable de Fruita Dolça d’UP, Jaume Gardeñes, va manifestar que s’espera que la d’aquest any sigui una “bona campanya” amb una “bona producció”, tot i que existeixen algunes varietats que encara arrosseguen els efectes de la sequera que veuran minvades les seues produccions. És el cas, per exemple, de la pera, que es collirà menys a causa del mal quallat i la falta de floració, segons va afirmar. Va dir que malgrat que els preus en algunes varietats de fruita poden arribar a pagar-se actualment 15 cèntims d’euro per quilo per sobre d’altres campanyes, això continua sense compensar els altíssims costos de producció que suporten els productors.

Reclama un acord ampli per firmar el conveni del camp

Pedrós va reconèixer que des de fa anys els empresaris agraris i els sindicats no han aconseguit arribar a un consens per firmar el conveni dels treballadors del camp.Davant de les crítiques dels sindicats pels baixos salaris als treballadors, Pedrós va dir que des d’UP no només es vol un consens en matèria econòmica, sinó també d’hores treballades i altres aspectes a l’hora de dur a terme una correcta campanya.La negociació del conveni entre els sindicats i els empresaris agraris porten anys embardissats sense arribar a una solució.

“Crèdits avantatjosos” de 200 milions al PERTE Agro 2

El ministre d’Agricultura, Luis Planas, va avançar ahir que juntament amb el ministeri d’Indústria i Turisme s’efectuarà una convocatòria de 200 milions d’euros suplementaris en crèdits en el Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) Agroalimentari 2. “Aquests fons són un instrument per aconseguir una innovació continuada per incorporar les noves tecnologies i estar a l’avantguarda”, va recalcar Planas durant la inauguració del Food&Drink Summit, organitzat per FIAB. Va recordar que en la primera convocatòria del PERTE Agroalimentari es van concedir 183 milions a 292 projectes.