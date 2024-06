L'amenaça de la Xina d'imposar aranzels a productes porcins posa en alerta el sector

Una de les lleis de Newton afirma que tota acció genera una reacció d’igual intensitat, però en sentit oposat. Això és el que sembla que pot acabar patint el sector porcí. La Unió Europea, igual com els Estats Units, ha anunciat aranzels de fins a un 38% per a l’entrada de cotxes elèctrics xinesos en el cas comunitari, una decisió davant de la qual Pequín va anunciar que no es quedaria de braços plegats.

Ara el diari xinès Global Times assegura, citant “fonts del sector”, que algunes empreses han “remès formalment una sol·licitud a les autoritats pertinents” perquè iniciïn les indagacions contra “certes importacions” de porc i de productes lactis provinents de la Unió Europea (UE). Dit d’una altra forma, que analitzi si el porcí rep ajuts i per això no juga en igualtat de condicions al mercat, precisament les acusacions europees i nord-americanes contra els cotxes del gegant asiàtic. En cas de ser una realitat, impactaria de ple en el sector porcí de tot l’Estat, i de Lleida com un dels líders productors.

El ministre d’Indústria i Comerç, Jordi Hereu, va afirmar ahir a la Seu d’Urgell que ell no creu en les guerres comercials i va defensar el sector porcí i agroalimentari de Lleida en general, recordant que la seua competitivitat no es basa ni ho ha fet en el passat en subvencions públiques. Dit amb altres paraules, Pequín no tindria cap raó per poder implantar aranzels al porcí.

La Xina és el primer país destinatari d’exportacions de porcí des d’Espanya, malgrat caure un 11,9% en els dos primers mesos d’aquest any. El segueixen Itàlia (+34,2%), França (+2,9%), el Japó (-7,1%) i les Filipines (+18,1%). El 2023, segons la interprofessional porcina Interporc, Espanya va exportar a la Xina més de 560.000 tones de productes de porc per valor de 1.223 milions d’euros, la qual cosa va convertir el país asiàtic en la destinació del 20,33% de les vendes exteriors de porcí, aglutinant el 13,7% del valor total. El 61% de la facturació que obté Espanya per la venda de productes agroalimentaris a la Xina és pel porc; seguida de lluny pels 109 milions en begudes i els 97 d’oli (74 per oli d’oliva), segons l’últim informe de l’any mòbil a març del 2024.

Aquesta tensió en les relacions comercials UE-Xina es produeix just una dècada després que Rússia tanqués les portes a bona part d’aliments europeus, un dur cop per a la fruita de Lleida.